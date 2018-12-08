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      Глава УПЦ МП повернув патріарху Варфоломію свій лист-запрошення на Об'єднавчий собор

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      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій
      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій / фото з відкритих джерел

      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій повернув своє запрошення на Об'єднавчий собор Вселенському патріарху Варфоломію. Ознайомившись зі змістом надісланого йому запрошення, він просто вклав його у конверт і відправив назад.

      Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

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      Митрополит Онуфрій відреагував на провокативний лист, що прийшов зі Стамбулу від Патріарха Варфоломія. Він, ознайомившись зі змістом цього листа, поклав його до конверта та відправив поштою адресату назад, тобто у Стамбул,
      – йдеться у повідомленні.

      В УПЦ МП додають, що низка їх єпископів, отримавши запрошення для участі в Об'єднавчому соборі від Вселенського патріарха Варфоломія, вчинили так само як і їх предстоятель, відправивши свої запрошення назад у Стамбул.

      Зазначимо, що 7 грудня стало відомо про те, що після проведення Об'єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня, Вселенський патріархат вирішив позбавити голову УПЦ МП Онуфрія титулу Митрополита Київського.

      До слова, 7 грудня Синод Української Православної Церкви Московського патріархату заборонив своїм священнослужителям брати участь в Об'єднавчому соборі Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

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      Теги: Новини України УПЦ МП Новини політики Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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