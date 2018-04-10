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Главные ошибки нынешней власти и их последствия

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В 2014 было принято говорить о том, что новые президент и парламент – переходные. Что их задача – лишь запустить новые правила игры. Сегодня социология безжалостна – вполне может оказаться, что мы будем вспоминать нынешнюю власть с ностальгией.

Следующий парламент и президент рискуют оказаться украинскими Чавесами и Ципрасами. Популистами, которые обнулят все сделанное за последние четыре года.

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Это сравнение может льстить нынешней власти – и зря. Потому что главная претензия к нынешней администрации как раз в том, что она отчаянно боится проходить точки невозврата. Создавать институты. Распределять полномочия. Вместо этого Банковая сосредоточила в своих руках нити управления всем. И тот, кто придет ей на смену, – унаследует все.

Если новый президент обнулит наследие предыдущего – то виноват в этом будет именно действующий. Власть меряется тем, насколько она способна законсервировать выбранный курс.

У Виктора Януковича ушло не так уж и много времени на утилизацию наследия Виктора Ющенко. Спустя год после победы Виктора Федоровича о триумфаторе первого Майдана напоминало очень немногое. Команда четвертого президента не церемонилась с достижениями третьего.

И та легкость, с которой они навязали стране свои правила игры, доказывает одно: Ющенко попросту не смог сделать себя институциональным.

Его рыхлость и слабость стали его единственным достижением. Его каденция запомнилась вольницей и плюрализмом. Но она была не столько итогом его действия, сколько итогом бездействия. И следующая команда снова закатала это поле в асфальт.

А вот наследие Януковича оказалось куда более прочным. Мы живем по его криминально-процессуальному кодексу. По созданным им схемам. Его спонсоры и окружение продолжают сохранять влияние на целые отрасли. И даже закон Кивалова-Колесниченко новая власть смогла отменить лишь на четвертый год после бегства экс-гаранта.

Администрация прошлого президента смогла создать эшелонированную оборону своих схем. Она не просто зарабатывала на стране, но и защищала архитектуру этих заработков. Мы можем справедливо считать их бандитами, но они были профессиональными бандитами. Итоги правления, которых не обнулены вплоть до сегодняшнего дня.

Только ленивый не писал о том, что нынешний президент излишне увлекается микроменеджментом. Контролирует детали, расставляет лояльных, ценит исполнительных. Кто-то назовет это достоинством. Кто-то – объявит недостатком.

Но очевидная проблема такого подхода в том, что президентский пост получает нити контроля от всех ключевых сфер. А администрация президента оказывается в роли альтернативного кабмина.

Если в 2019 году действующий президент уступит пост, то новый победитель получит выстроенную архитектуру. Которая, вдобавок, будет крайне персоналистской. Не защищенной системой сдержек и противовесов. И ничто не помешает новой власти поиграть в реванш.

Причем этот реванш не обязательно будет политическим. Он вполне может оказаться экономическим. Печатный станок приведет к инфляции, инфляция – к регулированию цен. Регулирование цен – к дефициту. Дефицит – к черному рынку. Все эти игры в Венесуэлу способны превратить Украину в нечто малопривлекательное. Но ответственность за происходящее будет лежать не только на "следующих", но и на "нынешних".

Не нужно изобретать велосипед. Рынок земли и приватизация. Пенсионная реформа и порядок с социальными выплатами. Реформа таможни и фискальной системы. Дерегуляция и реформа госслужбы. Все это способно защитить страну и ее суверенитет. А, заодно, обезопасить украинское завтра от любых популистов.

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Проклятие президентских выборов в Украине – их судьбоносность. Порошенко, Тимошенко и условный Бойко – олицетворяют три совершенно разных пути развития страны. Поход на избирательный участок напоминает "последний и решительный бой". А бюллетень – былинный камень: направо пойдешь – экономику потерешь, налево – суверенитет.

Это ситуация возможна лишь потому, что украинская политика остается вождистской до мозга костей. Кто-то скажет, что проблема в избирателях, не способных делать рациональный выбор и потому раз за разом "голосующих сердцем". Скажет – и будет прав. Но это все не отменяет того, что "защитой от дурака" могли бы стать новые правила игры.

Пример США в помощь. Наши страхи перед Трампом разбились об устойчивость американской системы. Его эксцентрику сдерживали институты. Суды. Правоохранительная система. Для того, чтобы расшатать их – одной каденции явно не хватит. А потому Соединенные Штаты способны пережить любого infant terrible в президентском кресле.

А украинская реальность подобной стойкостью не отличается. Самодеятельность отечественных трампов не способно сдержать ничто. Единственный выход может быть в том, чтобы убрать государство из сферы регулирования. Подарить избирателю экономические мотивы для голосования. Сделать таможню, суды и налоговую – операторами общественных интересов. А пока что они продолжают работать в интересах каст.

Действующая власть может думать, что запомнится безвизом и "Прозорро". Жесткой монетарной политикой и дипломатическими победами. Но в реальности она может запомниться своими преемниками. Примерно так, как Ющенко памятен Януковичем. Который стал возможен лишь потому, что Виктор Андреевич занимался обоями, а не фундаментом.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Грані правди Віктор Янукович Віктор Ющенко
Джерело: 24 Канал
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