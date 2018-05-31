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Главу МЗС Греції звинуватили у державній зраді через переговори щодо зміни назви Македонії

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Співгромадяни грецького очільника МЗС Нікоса Котзіаса звинувачують його у державній зраді
Співгромадяни грецького очільника МЗС Нікоса Котзіаса звинувачують його у державній зраді / фото з відкритих джерел

Грецька Федерація македонських культурних асоціацій подала в суд на міністра закордонних справ Греції Нікоса Котзіаса. Його звинувачують у державній зраді у зв'язку з його переговорами з Республікою Македонія щодо зміни її назви.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на грецькі ЗМІ.

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Ми, корінні, істинні македонці змушені вдатися до суду в пошуках захисту від історично неосвіченої і потенційно небезпечної здачі сусідній державі слов'яно-албанців,
– йдеться у скарзі організації.

Зазначається, що такий крок зроблений у відповідь на повідомлення про те, що найбільш імовірною назвою Македонії, яка дозволить вирішити суперечку з Грецією і розблокувати вступ країни до НАТО, є Республіка Північна Македонія.

Організація виступає проти будь-якої згадки назви "Македонія" після перейменування держави.

"Нам соромно, що міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас, призначений для переговорів з сусідньою країною, проявив неповагу до боротьби наших предків, які наполегливо працювали, щоб зберегти "грецькість" Македонії, і поставив під загрозу мир у всьому Балканському регіоні", – додають позивачі.

Чому Македонія вирішила змінити назву? Греція блокує євроатлантичні плани македонців, бо вважає, що Македонія привласнила собі ім'я одного з північних регіонів Греції. Грецький регіон Македонія – болюче питання для країни, так 4 лютого, десятки тисяч людей вийшли на головну площу столиці Греції, протестуючи проти того, що держава Македонія називається Македонією.

Теги: Новини політики Греція Македонія
Джерело: 24 Канал
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