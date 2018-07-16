Глибина моєї скорботи – безкінечна, – Тіна Кароль розчулила словами про покійного чоловіка

Прихильники Тіни Кароль поділились її цитатою про втрату чоловіка Євгена Огіра, яку співачка пережила в 2013 році.

Усміхнена та щаслива білявка Тіна Кароль досі страждає від втрати чоловіка. З часу смерті Євгена Огіра від раку минуло 5 років, а артистка досі зі сльозами згадує про нього.

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Біль своєї втрати вона продемонструвала і під час відбору учасників проекту "Голос країни". В лютому 2018 року один із її підопічних Андрій Рибарчук заспівав пісню "Закрили твої очі", яка є дуже чуттєвою. На прохання Джамали виконати композицію в дуеті з молодиком Тіна зі сльозами на очах відмовила.

Такі пісні виконувати складно. Після них дуже важко просто повернутись у ту Тіну, яка тут сидить на цьому кріслі. В концерті вона стоїть в час піку. Я вмираю після неї кожного разу. Вмираю душею, бо я завжди буду співати для одного,

– зізналась Тіна Кароль.

Прихильники співачки вкотре підкреслили біль від втрати чоловіка Тіни Кароль. Вони процитували її коментар, в якому артистка пояснювала, чому займатись кар'єрою для неї важливо. За словами Тіни, гамір та гастролі допомагають їй загасити скорботу та біль.

"Сьогодні той день, коли я усвідомила, що весь цей час біжу від себе! І я придушую цей страх, цей біль шумом оплесків, закулісним гамором. Я вперше можу сказати: "Глибина моєї скорботи – безкінечна". Я завжди буду "молодцем" для нього. Завжди буду на висоті своїх можливостей і вище. Я соромлюся своїх сліз і вразливості. Мені соромно бути по-жіночому слабкою. Як пробачити собі втрату? Я все ще чекаю", – процитували Тіну Кароль її прихильники.