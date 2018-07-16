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Глибина моєї скорботи – безкінечна, – Тіна Кароль розчулила словами про покійного чоловіка

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Тіна Кароль
Тіна Кароль

Прихильники Тіни Кароль поділились її цитатою про втрату чоловіка Євгена Огіра, яку співачка пережила в 2013 році.

Усміхнена та щаслива білявка Тіна Кароль досі страждає від втрати чоловіка. З часу смерті Євгена Огіра від раку минуло 5 років, а артистка досі зі сльозами згадує про нього.

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Біль своєї втрати вона продемонструвала і під час відбору учасників проекту "Голос країни". В лютому 2018 року один із її підопічних Андрій Рибарчук заспівав пісню "Закрили твої очі", яка є дуже чуттєвою. На прохання Джамали виконати композицію в дуеті з молодиком Тіна зі сльозами на очах відмовила. 

Такі пісні виконувати складно. Після них дуже важко просто повернутись у ту Тіну, яка тут сидить на цьому кріслі. В концерті вона стоїть в час піку. Я вмираю після неї кожного разу. Вмираю душею, бо я завжди буду співати для одного,
– зізналась Тіна Кароль. 

Прихильники співачки вкотре підкреслили біль від втрати чоловіка Тіни Кароль. Вони процитували її коментар, в якому артистка пояснювала, чому займатись кар'єрою для неї важливо. За словами Тіни, гамір та гастролі допомагають їй загасити скорботу та біль. 

"Сьогодні той день, коли я усвідомила, що весь цей час біжу від себе! І я придушую цей страх, цей біль шумом оплесків, закулісним гамором. Я вперше можу сказати: "Глибина моєї скорботи – безкінечна". Я завжди буду "молодцем" для нього. Завжди буду на висоті своїх можливостей і вище. Я соромлюся своїх сліз і вразливості. Мені соромно бути по-жіночому слабкою. Як пробачити собі втрату? Я все ще чекаю", – процитували Тіну Кароль її прихильники. 

 

«Сегодня тот день, когда я осознала, что все это время бегу от себя! И я заглушаю этот страх, эту боль шумом аплодисментов, закулисной суетой. Я впервые могу сказать... глубина моей скорьби — бесконечна. Я всегда буду «молодцом» для него. Всегда буду на высоте своих возможностей и выше. Я стесняюсь своих слез и ранимости. Мне стыдно быть по-женски слабой. Как простить себе утрату? Я все еще жду тебя... Никогда не осознать. Никогда не смириться. Все во мне о тебе.» —Тина Кароль #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

 

Теги: LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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