Глибоке декольте і звабливий розріз: блискуча Ембер Хьорд відвідала прем'єру фільму

Голлівудська кіноактриса, екс-дружина Джонні Деппа Ембер Хьорд відвідала прем'єру фільму "Лондонські поля" (London Fields), у якому вона зіграла головну героїню Ніколу Сікс, в Лос-Анджелесі.

Ембер Хьорд одягнула на прем'єру яскраву чорну сукню в паєтках з глибоким декольте і високим розрізом на нозі від Elie Saab. Акторка доповнила образ чорними лаковими туфлями на підборах від Сhristian Louboutin.

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Ембер Хьорд / Getty

Виконавиця головної ролі у фільмі продемонструвала яскравий макіяж з акцентом на червоні губи. Крім того, стилісти зробили хвилясте волосся зірці і вклали його на один бік. Образ виглядає елегантним і сексуальним водночас.



Ембер Хьорд / Getty



Ембер Хьорд / Getty



Ембер Хьорд / Getty

Крім Ембер Хьорд у стрічці "Лондонські поля" також знялися актори Біллі Боб Торнтон, Джим Стерджесс, Джейсон Айзекс і Кара Делевінь.



Фільм "Лондонські поля"

Сюжет фільму "Лондонські поля"

"В самому серці подій стрічки виявляється чарівна молода жінка на ім'я Нікола Сікс (Ембер Хьорд). Дія розгортається в Туманному Альбіоні, десь в околицях лондонських полів. Крім того, що дівчина красива і сексуальна, вона ще й має унікальний дар передбачати майбутнє. В одному зі своїх снів вона бачить, як її вбиває невідомий чоловік. Ось тільки вона ніяк не може розгледіти обличчя вбивці. Одного разу Нікола знайомиться відразу з трьома симпатичними хлопцями. І треба ж такому статися, що саме один з них – той самий чоловік з передбачення. Таким чином, вона нарешті побачила того, хто позбавить її життя" – йдеться у сюжеті стрічки.

Що цікаво, фільм не міг вийти в прокат через судові розгляди: Ембер подала до суду на продюсерів фільму, заявивши, що сцени, де вона оголена, були зняті без її згоди.



Фільм "Лондонські поля"

У відповідь продюсери фільму з акторкою не погодилися і подали на неї зустрічний позов, заявивши, що у "сценарії були прописані всі сцени з роздяганням, і вона його читала". Згодом її представники домовилися з продюсерами.

Трейлер фільму "Лондонські поля": дивіться трейлер