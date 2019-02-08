09:18
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Глибоке розчарування: в ОБСЄ відповіли на рішення Ради щодо російських спостерігачів на виборах

      89 Читать новость на русском
      Інгбйорг Сольрун Гісладоттір написала лист Клімкіну
      Інгбйорг Сольрун Гісладоттір написала лист Клімкіну / Getty images

      В ОБСЄ висловили розчарування через рішення українського парламенту заборонити російським спостерігачам брати участь в українських виборах. Зокрема, в організації запевнили, що спостерігачі, які беруть участь у виборах від Бюро з демократії і прав людини не представляють власні країни, а загалом – ОБСЄ.

      24 канал повідомляв, що 7 лютого Верховна Рада прийняла рішення заборонити російським спостерігачам брати участь у російських виборах. До цього за таку ініціативу виступав очільник вітчизняного МЗС Павло Клімкін. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер спочатку розкритикував такий намір України та сказав, що "участь росіян у виборах – це нормально". Проте потім він змінив свою думку, назвавши РФ країною-агресором.

      Читайте також: Садовий, Гриценко, Шевченко, Бондар, Тимошенко і Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори

      Рішення про відмову в акредитації громадянам однієї з держав-учасниць є безпрецедентним і суперечить зобов'язанням усіх держав-учасниць БДІПЛ запрошувати спостерігачів від будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ,
      – наголосила директор бюро Інгбйорг Сольрун Гісладоттір у своєму листі, адресованому МЗС України.

      Також в ОБСЄ наголосили: спостерігачі, які направляються для участі в місіях БДІПЛ зі спостереження за виборами, представляють не свої країни, а всю ОБСЄ. Вони керуються суворим кодексом поведінки, головною умовою якого є залишатися строго неупередженими і жодним чином не втручатися у процес виборів.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      blog_ava
      Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
      сьогодні
      4477
      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Україна – Росія Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сьогодні , 08:40 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 324
      Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      7 лютого , 23:50 Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      Ірина Шиба 240
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 лютого , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 448
      Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      7 лютого , 21:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      2298
      Гроші зі сміття: як на нелегальних сміттєзвалищах роблять бізнес
      7 лютого , 20:05 Гроші зі сміття: як на нелегальних сміттєзвалищах роблять бізнес
      Світлана Попова 749
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук