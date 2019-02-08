Глибоке розчарування: в ОБСЄ відповіли на рішення Ради щодо російських спостерігачів на виборах

В ОБСЄ висловили розчарування через рішення українського парламенту заборонити російським спостерігачам брати участь в українських виборах. Зокрема, в організації запевнили, що спостерігачі, які беруть участь у виборах від Бюро з демократії і прав людини не представляють власні країни, а загалом – ОБСЄ.

24 канал повідомляв, що 7 лютого Верховна Рада прийняла рішення заборонити російським спостерігачам брати участь у російських виборах. До цього за таку ініціативу виступав очільник вітчизняного МЗС Павло Клімкін. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер спочатку розкритикував такий намір України та сказав, що "участь росіян у виборах – це нормально". Проте потім він змінив свою думку, назвавши РФ країною-агресором.

Читайте також: Садовий, Гриценко, Шевченко, Бондар, Тимошенко і Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори

Рішення про відмову в акредитації громадянам однієї з держав-учасниць є безпрецедентним і суперечить зобов'язанням усіх держав-учасниць БДІПЛ запрошувати спостерігачів від будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ,

– наголосила директор бюро Інгбйорг Сольрун Гісладоттір у своєму листі, адресованому МЗС України.

Також в ОБСЄ наголосили: спостерігачі, які направляються для участі в місіях БДІПЛ зі спостереження за виборами, представляють не свої країни, а всю ОБСЄ. Вони керуються суворим кодексом поведінки, головною умовою якого є залишатися строго неупередженими і жодним чином не втручатися у процес виборів.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.



Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.