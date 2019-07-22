Глобальна економічна криза зупиняє розвиток світової металургії, зачепило й Україну, – ЗМІ

Проблеми торкнулися і корпорації "Індустріальний союз Донбасу".

У результаті подорожчання сировини, а також падіння попиту на сталь в Європі та США зупиняється розвиток металургійних виробництв. Крім того, низка європейських підприємств вже повідомили про скорочення обсягів виробництва. Зокрема, на європейських заводах Arcelor Mittal виробництво буде знижено на 3,3 млн тонн, а 1,4 тис. працівників входить до складу корпорації найбільшого меткомбінату ЄС Ilva будуть відправлені на 13 тижнів у неоплачувану відпустку. Про це повідомляє "5 канал".

Кризові явища стосуються і США. Так, за даними ЗМІ, в Америці планують скорочувати розвиток галузі, повідомив в коментарі журналістам експерт з металургії Станіслав Зінченко.

Друга за розміром компанія U.S. Steel в США також заявила про те, що на трьох або чотирьох заводах будуть зупинятися домни. Крім того, не будуть будуватися нові, як було заплановано. Сумарно на 10 млн тонн планується скорочення їх виробництв. Це дуже велика кількість,

– заявив Зінченко.

Як повідомлялося раніше, проблеми торкнулися і корпорації "Індустріальний союз Донбасу". Угорське підприємство ІСД Dunaferr в останні роки регулярно відчуває проблеми, і ще в 2017 році міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак озвучив ідею про викуп заводу, який на той час накопичив 700 млн євро боргів. Меткомбінат ІСД Huta Częstochowa в Польщі зупинився в червні цього року – з понад 1,2 тис. співробітників підприємства працюють тільки 159.

В Україні проблеми ІСД торкнулися Дніпровського металургійного комбінату, який в силу сукупності причин проходить процедуру банкрутства.

"Нинішні фінансові труднощі заводу – це сукупність старих проблем з боргами і нинішньої поганої кон'юнктури ринку, вказують експерти", – йдеться у матеріалі.

У Дніпровському металургійному комбінаті заявили: "Цей непростий період, пов'язаний з порушенням провадження у справі про банкрутство ПАТ "Дніпровський меткомбінат", підприємство розраховує працювати в звичайному режимі і пройти його без простоїв виробництва".