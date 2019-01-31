Глобальне потепління негативно вплине на здоров'я новонароджених

Немовлята, які народяться у період між 2025 і 2035 роками, імовірно, частіше матиму вади серця, ніж діти, які народяться до того.

Зміна клімату може призвести до збільшення до 7000 випадків вад серця у дитини. Під найбільшою загрозою жінки, які будуть вагітними навесні та влітку, зазначили в Американській Асоціації серця, передає CNN.

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Дослідження на тваринах показали, що висока температура повітря може привести до загибелі плоду, а також впливати на білки, які відіграють вирішальну роль у розвитку плоду.

Згідно з прогнозами метеорологів у США температура повітря зростатиме по всій країні.

Показник зростання середньомісячних температур в Україні вищий ніж середнє значення у світі, це може призвести до неминучих змін.

Що таке глобальне потепління?Прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.

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