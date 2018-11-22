Глухів залишився без очільника: життєдіяльність міста під загрозою

Секретаря Глухівської міськради Олену Демішеву, яка виконувала обов’язки міського голови, усунули з посади. Таке рішення 22 листопада ухвалив суд у Сумах. Напередодні їй вручили підозру у нібито незаконному звільненні начальниці управління соцзахисту.

Мовляв, причиною цього стала політика: звільнена працівниця – депутат від "Волі народу", а Демішева – від "Об’єднання "Самопоміч". За словами ж Олени Демішевої, підставою для звільнення начальниці управління соцзахисту Глухівської міськради стали результати перевірки. Робоча група виявила у її роботі грубі порушення.

Тим часом сьогодні суд підтримав сторону слідства та відсторонив секретаря Глухівської міської ради від виконання обов’язків на два місяці. Саме стільки часу триватиме слідство.

"Це зупинить всі платіжки, бо право підпису є тільки у мене. Виконавчий комітет не зможе працювати. А якщо два місяці, яких вимагає слідство, то місто просто зупиниться, тим паче, що йде кінець року, йде заборгованість з виплати заробітної плати. Треба працювати, треба готувати бюджет міста, який готую саме я, як секретар міської ради. Треба ухвалювати рішення, скликати виконавчий комітет, який буде вирішувати важливі для міста питання, і відсторонення мене від посади просто паралізує місто", – переконана Олена Демішева.

За її словами, цим планують скористатися депутати-опоненти, які вже, за інформацією Демішевої, готують незаконну процедуру відкликання депутатів Глухівської міської ради, аби захопити владу в місті.



За словами голови виконкому політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" Олега Лаврика, ситуація у Глухові – це черговий виток політичної розправи над "Самопоміччю".



"Там, де відбувається наступ на корупцію, регіональні феодали за підтримки порошенківського режиму нищать місцеве самоврядування. Після того, як вижили з Глухова мера Терещенка і обов`язки міського голови почала виконувати секретар, обрана за списками "Самопомочі", місцеві бандити, заручившись підтримкою суддів, відсторонили секретаря. А в той же час у Верховній Раді хочуть в бюджетний кодекс провести правку №180, яка стосується зовсім іншого законопроекту – "Про судоустрій і статус суддів". Вона б дала можливість повернути до судочинства суддів, які не пройшли кваліфікаційну комісію. Що спільного, спитаєте, у бюджетного кодексу із законами про суд? Як і в ситуації в Глухові, їх об'єднує одне – криміналітет у владі", – наголосив Олег Лаврик.



Раніше за надуманими обвинуваченнями був усунутий з посади мер Скадовська Олександр Яковлєв. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич півроку у судах доводив незаконність рішення місцевих депутатів про його відставку і таки повернувся у крісло мера. У Львові депутати обласної ради незаконно звільнили з посади заступника голови облради Парасковію Дворянин, а у Луцьку місцеві депутати відправили у відставку секретаря міськради Юлію Вусенко.