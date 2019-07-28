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      Глуховеря зреагував на скандал довкола себе і вимогу Зеленського про відставку

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      Віталій Глуховеря
      Віталій Глуховеря / Sobitie.com.ua

      Голова поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря, спійманий на перевищені службових повноважень, відреагував на скандал довкола цього інциденту і вимогу президента Володимира Зеленського піти у відставку.

      27 липня з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службове авто Глуховері за порушення правил ще у 2018 року. Водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій. Згодом туди прибув спецпідрозділ КОРДу і затримав поліцейських, ймовірно, на прохання Глуховері. Дізнавшись про цю історію, Зеленський зажадав у глави МВС Арсена Авакова звільнити Глуховерю.

      Читайте також: ДБР розслідує інцидент з Глуховерею, а син Глуховері очолює слідчий відділ ДБР

      Голова поліції Дніпропетровщини запевнив, що готовий надати будь-яку інформацію для проведення об’єктивного розслідування цього інциденту.

      Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту,
      – написав Глуховеря у Facebook та пообіцяв надати слідчим свідчення і пояснення у цій справі.

      Глуховерю зараз підозрюють у перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років. Справу розслідує Держбюро розслідувань.

      Дивіться відео інциденту з автомобілем Глуховері: 18+

       

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      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Володимир Зеленський Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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