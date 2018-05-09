Gmail зможе писати лист без участі користувача

Компанія Google представила нову функцію, що може з’явитись у пошті Gmail. Це функція автоматичного доповнення тексту.

Про це пише видання tehnot.com.

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Так, за допомогою функції Smart Compose, Gmail автоматично запропонує фрази в листі. Для цього будуть задіювати штучний інтелект. Програма сама підставить ім'я одержувача, припустить, які стандартні фрази можуть бути використані у листі, а також адресу, якщо користувачі домовляються про зустріч в конкретному кафе.

Ця нова функція запрацює вже у цьому місяці. Щоправда, у компанії не уточнили, чи буде підтримуватися будь-яка інша мова, окрім англійської.