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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Gmail зможе писати лист без участі користувача

1584 Читать новость на русском
Gmail зможе писати лист без участі користувача
Gmail зможе писати лист без участі користувача / Фото з відкритих джерел

Компанія Google представила нову функцію, що може з’явитись у пошті Gmail. Це функція автоматичного доповнення тексту.

Про це пише видання tehnot.com.

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Так, за допомогою функції Smart Compose, Gmail автоматично запропонує фрази в листі. Для цього будуть задіювати штучний інтелект. Програма сама підставить ім'я одержувача, припустить, які стандартні фрази можуть бути використані у листі, а також адресу, якщо користувачі домовляються про зустріч в конкретному кафе.

Ця нова функція запрацює вже у цьому місяці. Щоправда, у компанії не уточнили, чи буде підтримуватися будь-яка інша мова, окрім англійської.

via GIPHY

 

Теги: Інтернет Google Техно
Джерело: 24 Канал
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