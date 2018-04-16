В Gmail з’явиться нова функція: відправляти листи, що самознищуються: фото
У Gmail незабаром з’явиться нова функція – користувачі зможуть відправляти листи з функцією самознищення. Окрім того, деякі листи будуть захищені паролем.
Про це пише Techcrunch.com.
Раніше з’явилась інформація, що Google готує оновлений дизайн веб-версії Gmail.
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В Gmail будуть нові функції
Як повідомляють джерела, функція дає змогу відправляти листи, а через певний час після прочитання такого листа він видалиться. "Тривалість життя" листів відправник зможе встановлювати сам.
Також стане доступним конфіденційний режим відправки. У такому режимі одержувач не зможе скопіювати текст листа або роздрукувати його.
Окрім того, з’явиться можливість відправляти листи, які захищені паролем, тобто для їхнього прочитання необхідно буде ввести пароль.
В Gmail будуть листи з паролем