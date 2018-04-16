В Gmail з’явиться нова функція: відправляти листи, що самознищуються: фото

У Gmail незабаром з’явиться нова функція – користувачі зможуть відправляти листи з функцією самознищення. Окрім того, деякі листи будуть захищені паролем.

Про це пише Techcrunch.com.

Раніше з’явилась інформація, що Google готує оновлений дизайн веб-версії Gmail.

Читайте також: У Google Chrome можна пришвидшити запуск у кілька разів: інструкція

В Gmail будуть нові функції

Як повідомляють джерела, функція дає змогу відправляти листи, а через певний час після прочитання такого листа він видалиться. "Тривалість життя" листів відправник зможе встановлювати сам.

Також стане доступним конфіденційний режим відправки. У такому режимі одержувач не зможе скопіювати текст листа або роздрукувати його.

Окрім того, з’явиться можливість відправляти листи, які захищені паролем, тобто для їхнього прочитання необхідно буде ввести пароль.

В Gmail будуть листи з паролем