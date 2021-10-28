Гнали під 200 і ледь не збили людину: у мережу потрапило відео з Infinity перед ДТП

У мережу злили відео з Infinity, зроблені за кілька хвилин до смертельної ДТП у Харкові. На них видно і шалену швидкість, і їзду на червоне.

Так, швидкість їзди сягала під 200 кілометрів за годину. Infinity ледь не збила людину на дорозі. У той момент хтось з пасажирів вилаявся. Як пишуть в мережі, це водій Микола.

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На світлофори молоді люди навіть не зважали. До речі, ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської сталась, бо Infinity вилетіла на червоний. Це й спричинило зіткнення із Chevrolet та смерть 58-річного чоловіка.

Зауважимо, що водійських прав хлопець не мав й ніколи не отримував.

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