Гнали під 200 і ледь не збили людину: у мережу потрапило відео з Infinity перед ДТП
Джерело:телеграм-канал "Труха Харьков"
У мережу злили відео з Infinity, зроблені за кілька хвилин до смертельної ДТП у Харкові. На них видно і шалену швидкість, і їзду на червоне.
Так, швидкість їзди сягала під 200 кілометрів за годину. Infinity ледь не збила людину на дорозі. У той момент хтось з пасажирів вилаявся. Як пишуть в мережі, це водій Микола.
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На світлофори молоді люди навіть не зважали. До речі, ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської сталась, бо Infinity вилетіла на червоний. Це й спричинило зіткнення із Chevrolet та смерть 58-річного чоловіка.
Зауважимо, що водійських прав хлопець не мав й ніколи не отримував.
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Що треба знати про ДТП у Харкові
- Аварія сталась ввечері 26 жовтня. Від зіткнення з Infinity авто Chevrolet вилетіло на узбіччя та врізалось у стовп.
- В Infinity був 16-річний Микола. Слідство стверджує, що саме він керував машиною. Крім нього, в машині їхали ще 2 19-річні хлопці та неповнолітня дівчина.
- Неповнолітній мав умовний термін за стрілянину у 2019 році. У свому інстаграмі він любив хизуватись швидкісною їздою за кермом, пачками грошей та автоматами в багажнику.
- У мережу злили ймовірне листування підлітка, де він розповідав, що їздить на червоне, а проблеми з поліцією вирішує за 100 – 200 доларів.
- Поліція відкрила справу за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Миколі вручили підозру. Запобіжний захід йому оберуть, ймовірно, 28 жовтня. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.