Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?

"(…) Обструкціонізм з боку Росії не буде продовжувати тримати нас в заручниках, коли ми стикаємося з подібною атакою. Сполучені Штати сповнені рішучості забезпечити притягнення до відповідальності чудовиська, яке скидало хімічну зброю на сирійців", – гнівна та яскрава промова Ніккі Гейлі засвідчила: терпець Америки дійсно уривається. Й попри всі запевнення Москви, що вона не причетна до хімічної атаки в Сирії, цим словам у Вашингтоні не вірять.

"Російський режим, чиї руки повністю вкриті кров'ю сирійських дітей, не може бути присоромлений фотографіями його жертв. Ми вже намагалися зробити це раніше. Ми не повинні залишати поза увагою роль Росії та Ірану у створенні умов для вбивчих руйнувань режиму Асада. Військові радники Росії та Ірану працюють на аеродромах і в оперативних центрах Асада. На місцях перебувають російські чиновники, які допомагають керувати кампанією режиму "заморити голодом і примусити здатися", а сили іранських союзників здійснюють більшу частину брудної роботи. Коли сирійські військові завдають ударів по мирних жителях, вони покладаються на військову техніку, надану Росією. Росія могла б припинити цю безглузду бійню, якби захотіла. Але вона стоїть пліч-о-пліч з режимом Асада і підтримує його без жодних коливань", – також зауважила Гейлі.



Палка промова Ніккі Гейлі в стінах ООН спричинила фурор. Постпред США заявила, що російський режим вкритий кров'ю сирійських дітей. Утім, надихав її американський лідер – Дональд Трамп прямо наказав Росії начуватися, бо ракети США вже взяли ворога на мушку

Гострі слова й цілком конкретні обвинувачення посланця Сполучених Штатів не можуть залишитися без логічного продовження. Наразі весь світ завмер в очікуванні: якою (окрім палких промов у стінах ООН) буде реакція США на останні події в Сирії?

Чекаючи на кроки Вашингтона (якого, до речі, підримали однодумці в Європі, зокрема, Франція та Німеччина), нагадаємо хронологію трагедії, яка вчергове розгорнулася на теренах Сирії. 6 квітня армія сирійського президента Асада впритул наблизилася до житлових районів міста Дума – останнього оплоту опозиції в Східній Гуті. А вже 7 квітня британська Бі-Бі-Сі, посилаючись на рух "Білі каски", повідомила, що проти повстанців застосували хлор, від якого загинуло близько 60 осіб. Газ, за версією видання, розпилювала авіація Асада.

Сирійській уряд новину категорично заперечив. Це, мовляв, була провокація ісламістів – стверджують у кабінеті Асада. На подібній версії наполягають й у міністерстві оборони Росії, де заявляють, що офіційна влада Сирії заборонену у світі хімічну зброю не застосовує. Подібним запевненням ні на йоту не повірили у Вашингтоні – 9 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив дзеркальною відповіддю, яку, за його словами, режим президента Асада відчує не пізніше, ніж за дві доби.

Ми не можемо дозволити, щоб і в майбутньому відбувалася така жорстокість. Це було жорстоко та жахливо. Я не маю сумніву, хто за цим усім стоїть. Чи це Росія, чи це Сирія, чи це Іран, або всі вони разом, ми це з'ясуємо, і відповідь отримаємо незабаром. Ми ухвалимо деякі важливі рішення протягом наступних 24-48 годин,

– пообіцяв Трамп, назвавши Асада в одному зі своїх твітів "твариною".

Майже одночасно із заявою Трампа події в Сирії набули нового загострення – в ніч на 9 квітня мала місце ракетна атака військового аеродрому в центрі країни, внаслідок якої загинули чи поранені кілька людей. Сирійське державне інформаційне агентство "Сана" повідомило, що об'єктом атаки була авіабаза Т4 поблизу міста Хомс. Спершу в цьому повідомленні йшлося про "ймовірну американську атаку", але згодом це уточнення зникло.

У відповідь на це Пентагон оприлюднив заяву, в якій зазначалося, що "цього разу міністерство оборони не здійснювало повітряних ударів у Сирії".

Однак ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто використовує хімічну зброю в Сирії та будь-де,

– йдеться в повідомленні оборонного відомства США.

Наступною подією було екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Воно відбулося у той же день, що й ракетна атака на Хомс – ввечері 9 квітня, й було скликано за ініціативою дев'яти країн – Великобританії, Франції, США, Польщі, Нідерландів, Швеції, Кувейту, Перу і Кот-д'Івуару. Саме на цьому засіданні й виступала Ніккі Гейлі, чия промова цитувалася на початку статті.

Відповідаючи Гейлі, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив Вашингтон, Париж і Лондон у навмисній конфронтації проти Сирії, Ірану та Росії. Небензя наполягав: ніякої хімічної атаки в Сирії не було. Ставлення Заходу до Москви він назвав хамством, а повідомлення про хімічну атаку в Сирії – провокацією.

Такою була хроніка початку поточного тижня. Проте, що ж буде далі?



Росія, вочевидь, захищатиме сирійський режим до кінця. Питання лише в тому, яким буде цей кінець. На фото – президент РФ Володимир Путін та очільник Сирії Башар Асад

Коли добігли кінця заявлені Дональдом Трампом 48 годин, стало зрозуміло, що рішення щодо Сирії відкладається. 11 квітня президент Франції Еммануель Макрон назвав нові терміни його ухвалення – "найближчі дні" – coming days, як пише англомовне видання EUobserver. При цьому французький лідер дав зрозуміти, що рішення буде колективним – за участю США, Франції та Британії.

З чим саме пов'язане подібне зволікання – зрозуміло не цілком. Очевидно, лідерам провідних світових держав треба більше часу, аби синхронізувати свої дії. Хай там як, а відсутність одностайної позиції дуже тішить російські медіа. "Американська адміністрація не зуміла переконати британських та французьких колег у необхідності спільного військового удару по Сирії", – пише, зокрема, "Утро.Ру". Що, однак, не відповідає дійсності, адже західні джерела інформації спростовують подібні твердження.



Східна Гута після атак урядових військ, а також "іхтамнєтов" – союзників Асада з російською пропискою, яких світ звинувачує у скоєнні низки злочинів

За даними Associated Press, президент Франції Еммануель Макрон сам закликав союзників до "сильної спільної відповіді", й при цьому не виключено, що військову операцію проти Асада очолять не Сполучені Штати, а саме Франція. Як зазначає видання, "президент Франції не потребує парламентського дозволу для початку військової операції. Франція вже бере участь в очолюваній США коаліції, створеній в 2014 році для боротьби з "Ісламською державою" в Сирії та Іраку. Від множинних атак "ІД" Франція страждала не раз, зокрема, і протягом минулого місяця", – повідомляє Associated Press, маючи на увазі теракт 23 березня, який стався у французькому супермаркеті і відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава".

Що стосується позиції британської прем'єрки Терези Мей, то вона поспілкувалася з президентом США по телефону й підтримала Трампа у тому, що хіматака в Сирії була "абсолютно ганебною" і що міжнародне співтовариство має лобіювати "всесвітню заборону на використання хімічної зброї", інформує Associated Press.

Втім, видання The Times уточнює, що Британія все ж не ухвалила остаточного рішення щодо реакції на події в Сирії. Мей повідомила Трампу, що її країна потребує більше доказів застосування хімічної зброї сирійськими військами на території Гути. Зокрема, необхідно дочекатися результатів перевірки інспекторів з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), а вже потім ухвалювати рішення щодо військового удару, вважає Тереза Мей.



Макрон та Меркель не сумніваються, чиїх рук справою є хімічна атака в Сирії. Натомість британській прем'єрці Терезі Мей (на фото – крайня праворуч) потрібні додаткові докази

Ніби вступаючи в заочну полеміку з главою британського уряду, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що для неї хімічна атака в Сирії – річ очевидна.

Вважаю, що докази про застосування хімічної збро там (у Думі – "24"), дуже ясні і дуже чіткі. З моєї точки зору, це можна перевірити ще раз, але це не може допомогти нам в оцінці цього випадку,

– наголосила Меркель.

Втім, ввечері 11 квітня британська Бі-Бі-Сі повідомила, що Тереза Мей "виглядає готовою" для того, щоб приєднатися до військової коаліції проти режиму Асада, навіть не заручившись при цьому підтримкою англійського парламенту. І хоча лейборист Джеремі Корбін (відомий своєю прокремлівською позицією) попереджає про загострення ситуації внаслідок ймовірних атак на Сирію, Тереза Мей тепер вже буцімто сповнена рішучості дати Асаду належний урок, стверджує Бі-Бі-Сі.

Тим часом президент Макрон додав, що військова операція проти Сирії буде спрямована на ліквідацію у цій країні забороненої зброї. "Будь-які удари по території Сирії будуть спрямовані на об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю", – сказав Макрон, якого цитує агентство Reuters.

А його американський колега Дональд Трамп наказав Росії готуватися: "Росія обіцяє збити всі ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росіє, бо ракети будуть – чудові, нові й "розумні". Ти не маєш бути партнером тварини, що вбиває людей і насолоджується цим!" – твітнув Трамп попередження Кремлю.

