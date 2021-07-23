Інцидент трапився, імовірно, 19 липня. Проте розголосу подія набула 23 числа.

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Жахливий запах

Мертвих курей розтягнули по всій дорозі автомобілі.

На фото видно, що їх – приблизно 10.

Через спеку вони розкладаються на сонці.

Внаслідок цього, утворився жахливий запах.

Що кажуть місцеві

У ТСН повідомляють, що інцидент трапився у другій половині дня 19 липня. Оскільки, одна з місцевих мешканок, кожного дня їздить цією дорогою.

Я їхала додому. На дорозі були якісь шматки з пір'ям, стояв страшний сморід. Наступного дня, 20 липня, вже все було загорнуто та такого смороду, як в наступні дні, вже не було,

— розповіла мешканка Марія.

Також про подію написала очевидиця Світлана Плис у фейсбук-спільноті "Твоє Підгородне" та виклала відповідні фото. Жінка пише, що скинули курей на вулиці Шосейній. Також вона скаржиться на страшний сморід.



Під Дніпром у Підгорному викинули тушки курей / Фото з фейсбуку "Твоє Підгородне"

У коментарях одна з користувачок зазначає, що кури могли випасти випадково, поки водій їхав швидкісною трасою. Проте багато людей заперечують це і називають водія "хворим".



Мертвих курей викинули по дорозі з вантажівки / Фото "Твоє Підгородне"

Зверніть увагу! Нещодавно у Кривому Розі побачили скорпіона біля міської лікарні. Його встигли зняти на відео. Спочатку тварина просто сиділа, але коли до неї почали втручатися, то втікла у щілину стіни. Скорпіон, на щастя, нікого не вкусив.