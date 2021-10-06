Суперечка виникла під час засідання у Подільській міськраді 6 жовтня. У мережі опублікували відео, де чути обурення депутата.

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"Чим він кращий за мене?"

Депутат Володимир Колесник під час засідання заявив, що нема сенсу "роздавати" АТОвцям землю. Він сказав, що захисники нічим не кращі за нього. До того ж депутат додав, що АТОвці зробили не більше, ніж він сам.

Чим той АТОвець кращий за мене? Він що, більше зробив для України чи для міста?,

– сказав Колесник.

Очевидно, депутат обговорював під час засідання конкретну особу і був проти, аби чоловікові віддали землю.

Він додав, що територію треба виділити для 24-ох осіб, що обговорювали раніше. Потім вже зроблять інший список. Ймовірно, тоді землю виділять ще й іншим.

Як депутат сперечався про землю АТОвцям: відео