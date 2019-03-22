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      Годинникар з Греції створює складні механізми, які вміщують у собі цілий світ: неймовірні фото

      1232 Читать новость на русском
      Годинник Грегорі Грозоса
      Годинник Грегорі Грозоса / Instagram

      Грецький митець Грегорі Грозос переконаний, що годинники можуть вмістити у собі цілий світ. І не філософствує на цю тему, а буквально доводить, що це можливо.

      Мініатюрні світи майстра живуть у кишенькових годинниках. Помістити їх туди – робота дуже кропітка. Безліч дрібних деталей вимагають неабиякої старанності і точності у виконанні. 

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      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

      Годинники Грозоса вкладаються у концепцію стімпанку – напряму, який поєднує технологію із декоративно-прикладним мистецтвом. Так, фантазія митця малює дивовижні сюжети з життя кожного разу по-новому. Це цікаві історії, які притягують погляди та змушують захоплюватись філігранною роботою. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gregory Grozos (@gregorygrozos)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Теги: Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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