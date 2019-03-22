Годинникар з Греції створює складні механізми, які вміщують у собі цілий світ: неймовірні фото
Грецький митець Грегорі Грозос переконаний, що годинники можуть вмістити у собі цілий світ. І не філософствує на цю тему, а буквально доводить, що це можливо.
Мініатюрні світи майстра живуть у кишенькових годинниках. Помістити їх туди – робота дуже кропітка. Безліч дрібних деталей вимагають неабиякої старанності і точності у виконанні.
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Годинники Грозоса вкладаються у концепцію стімпанку – напряму, який поєднує технологію із декоративно-прикладним мистецтвом. Так, фантазія митця малює дивовижні сюжети з життя кожного разу по-новому. Це цікаві історії, які притягують погляди та змушують захоплюватись філігранною роботою.
Джерело: 24 Канал
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