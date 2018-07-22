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"Годзілла 2": представлено перший трейлер фільму про монстра-рятівника

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"Годзілла 2": перший трейлер
"Годзілла 2": перший трейлер / Скріншот з відео

Американський фантастичний фільм "Годзілла 2", прем’єра якого запланована на 2019 рік, вже показав свій перший відеотрейлер, у якому правителі планети Земля – "титани", повинні врятувати людство від інфекції та катаклізмів.

В рамках американського фестивалю Comic Con у Сан-Дієго творці нового фільму про Годзіллу випустили перший офіційний трейлер. Лише за добу після публікації ролику його переглянуло більше 5 мільйонів YouTube-користувачів.

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Як і в першій частині 2014 року, так і в майбутній 2019-го, монстр під назвою Годзілла повинен врятувати людську расу. Фантастичний фільм з вражаючими спецефектами та відмінним зірковим кастом – Вірою Фарміго, Ватанабе Кеном, Саллі Гокінс, Чарльзом Денсом та іншими акторами схвально оцінили фанати стрічки.

Годзілла 2: дивитись відео трейлеру онлайн

 

Режисером нового фільму став Майкл Догерті, а сценаристом як і в першій частині – Макс Боренштейн, режисер Догерті та Зак Шилдс. Світова прем’єра продовження "Годзілли 2" запланована на травень 2019 року.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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