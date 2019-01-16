Гол Кріштіану Роналду приніс "Ювентусу" перемогу у Суперкубку Італії: відео

"Ювентус" переміг "Мілан" у поєдинку за Суперкубок Італії-2018 та у 8 раз став володарем трофею.

Ювентус – Мілан 1:0

Гол: Кріштіану Роналду, 61

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Автором єдиного м'яча став Кріштіану Роналду, на 61-й хвилині португалець направив м'яч у ворота після верхової передачі Міралема Пьяніча.

Дивіться відео голу Кріштіану Роналду у ворота Мілану

На 73-й хвилині "россонері" ще й залишилися в меншості: червону отримав півзахисник Франк Кессі, який ногою в'їхав в Емре Джана.

Граючи в більшості, "Ювентус" доволі впевнено засушив гру та довів поєдинок до перемоги. 1:0 – чемпіон Італії останніх років завоював перший трофей у сезоні 2018/19. Як і Кріштіану Роналду здобув перший титул в Італії.

Зазначимо, що у чемпіонаті Італії "Стара синьйора" впевнено лідирує з відривом у 9 очок від найближчого переслідувача "Наполі". Команда Дженнаро Гаттузо розташовується на 5 позиції.

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