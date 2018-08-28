Гол Кріштіану Роналду у Лізі чемпіонів визнаний найкращим у сезоні 2017/18: відео

М'яч через себе від Кріштіану Роналду в ворота туринського "Ювентуса" в матчі Ліги чемпіонів, визнаний УЄФА найкращим голом сезону 2017-2018 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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Нагороду здобув Кріштіану Роналду завдяки удару бісіклетою по воротах своєї майбутньої команди "Ювентуса". Разом з мадридським "Реалом" португалець виграв третю ЛЧ поспіль. За м’яч португальця проголосували понад 197 тис. осіб.

️ You came, you saw, you voted. ️



Here are the in the result of the vote for UEFA Goal of the Season 17/18... pic.twitter.com/JnyWUAkLGs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 августа 2018 г.

Другу сходинку посів гол французького хавбека "Марселя" Дімітрі Пайєта, забитий у ворота німецького "Лейпцига" (5:2) в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи (35 тис.).

Третьою в голосуванні стала іспанка Єва Наварро (23 тис.), яка забила у ворота збірної Німеччини у фіналі чемпіонату Європи серед дівчат не старше 17 років.

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