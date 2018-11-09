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      Гол Роналду визнаний найкращим в Лізі чемпіонів на цьому тижні: відео

      1055 Читать новость на русском
      Кріштіану Роналду
      Кріштіану Роналду

      Гол Кріштіану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" (1:2) визнаний найкращим за підсумками четвертого тижня Ліги чемпіонів.

      У голосуванні нападник "Ювентуса" випередив вінгера "Манчестер Сіті" Рахіма Стерлінга, нападника "Црвени Звєзди" Мілана Павкова і півзахисника "Порту" Отавіо.

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      Варто зауважити, що цей гол Кріштіану не допоміг "Ювентусу" обіграти "Манчестер Юнайтед". Манкуніанці зуміли вирвати перемогу перед самісіньким фінальним свистком.

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      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду
      Джерело: 24 Канал
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