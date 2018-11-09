Гол Роналду визнаний найкращим в Лізі чемпіонів на цьому тижні: відео

Гол Кріштіану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" (1:2) визнаний найкращим за підсумками четвертого тижня Ліги чемпіонів.

У голосуванні нападник "Ювентуса" випередив вінгера "Манчестер Сіті" Рахіма Стерлінга, нападника "Црвени Звєзди" Мілана Павкова і півзахисника "Порту" Отавіо.

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Варто зауважити, що цей гол Кріштіану не допоміг "Ювентусу" обіграти "Манчестер Юнайтед". Манкуніанці зуміли вирвати перемогу перед самісіньким фінальним свистком.

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