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      Гол Роналду врятував "Ювентус" від поразки у Серії А: відеоогляд матчу

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      Аталанта – Ювентус огляд та відео
      Аталанта – Ювентус огляд та відео

      "Ювентус" у рамках" 18 туру чемпіонату Італії зумів піти від поразки у виїзній зустрічі проти "Аталанти", зігравши з ними внічию – 2:2.

      Аталанта – Ювентус 2:2
      Голи: Сапата, 24, 56 – Джімсіті, 2 (авт.), Роналду, 78
      Вилучення: Бентанкур, 54

      Читайте також: "Манчестер Сіті" без українця Зінченка зазнав другої поспіль поразки

      Для "Ювентусу" все починалося вдало. На 2-й хвилині автоголом відзначився захисник "Аталанти" Джімсіті. На 24-й хвилині Сапата несподівано провалив Бонуччі і реалізував вихід один на один.

      А на початку другого тайму "Юве" залишився у меншості, чим скористався суперник, забивши другий м'яч. Одне очко врятував для команди Роналду, вийшовши на заміну і вже через 12 хвилин зрівнявши рахунок.

      Варто зазначити, що Роналду вперше за 5 років забив у матчі чемпіонату після того, як вийшов на заміну. Востаннє таке було в 2013 році, коли Роналду забив "Леванте" після виходу на заміну у футболці мадридського "Реала".

      Таким чином, не зумівши переграти "Аталанту", підопічні Массіміліано Алегрі вдруге в сезоні втрати очки у внутрішній першості. Після цього результату тепер в їхньому активі 50 балів.

      Відеоогляд матчу Атланта – Ювентус

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Кріштіану Роналду Ювентус
      Джерело: 24 Канал
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