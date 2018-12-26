Гол Роналду врятував "Ювентус" від поразки у Серії А: відеоогляд матчу

"Ювентус" у рамках" 18 туру чемпіонату Італії зумів піти від поразки у виїзній зустрічі проти "Аталанти", зігравши з ними внічию – 2:2.

Аталанта – Ювентус 2:2

Голи: Сапата, 24, 56 – Джімсіті, 2 (авт.), Роналду, 78

Вилучення: Бентанкур, 54

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Для "Ювентусу" все починалося вдало. На 2-й хвилині автоголом відзначився захисник "Аталанти" Джімсіті. На 24-й хвилині Сапата несподівано провалив Бонуччі і реалізував вихід один на один.

А на початку другого тайму "Юве" залишився у меншості, чим скористався суперник, забивши другий м'яч. Одне очко врятував для команди Роналду, вийшовши на заміну і вже через 12 хвилин зрівнявши рахунок.

Варто зазначити, що Роналду вперше за 5 років забив у матчі чемпіонату після того, як вийшов на заміну. Востаннє таке було в 2013 році, коли Роналду забив "Леванте" після виходу на заміну у футболці мадридського "Реала".

Таким чином, не зумівши переграти "Аталанту", підопічні Массіміліано Алегрі вдруге в сезоні втрати очки у внутрішній першості. Після цього результату тепер в їхньому активі 50 балів.

Відеоогляд матчу Атланта – Ювентус

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