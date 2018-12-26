Гол росіянина Овечкіна був визнаний найкращим у 2018 році в НХЛ: відео

Гол російського бомбардира Олександра Овечкіна був обраний номером 1 в 2018 році в матчах НХЛ.

Ця шайба стала 600-ю для Овечкіна в його кар'єрі в НХЛ і була закинута в березні цього року в переможному для його "Вашингтона" матчі проти "Вінніпег Джетс" (3:2) , повідомляє офіційна сторінка ліги.

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У цьому матчі Овечкін закинув дві шайби, але саме його другий гол переміг в голосуванні, де визначалася десятка найкращих шайб у 2018 році в НХЛ. Овечкін закинув шайбу на 3:53 хвилині другого періоду, коли у "Кепітелс" на льоду було на два гравці менше.

Друге місце в цьому опитуванні зайняв нападаючий "Піттсбурга" і збірної Канади Сідні Кросбі, а третє – ще один нападник "Вашингтона" датчанин Ларс Еллер.

Топ-10 найкращих голів в НХЛ у 2018 році

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