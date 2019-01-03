Гол Циганкова потрапив у число найкращих у груповому етапі Ліги Європи: відео
УЄФА опублікував найкращі голи групового турніру Ліги Європи. У число найкращих був включений точний удар хавбека київського "Динамо".
Був оцінений забитий м'яч Віктора Циганкова в матчі першого туру "Динамо" – "Астана".
Читайте також: "Рома" всерйоз зацікавлена одним з лідерів "Динамо"
Окрім українця були відзначені Лука Йовіч ("Айнтрахт"), Патрік Кутроне ("Мілан"), Мусса Дженепо ("Стандард"), Кай Хавертц ("Байєр"), Рубен Лофтус-Чік ("Челсі"), Лео Жаба (ПАОК), Еміль Сміт-Роу ("Арсенал"), Джованні Ло Чельсо ("Бетіс"), Тобіас Хайнтц ("Сарпсборг"), Ісмаїла Сарр ("Ренн").
Нагадаємо, що раніше своє визнання отримали сейви українців Дениса Бойко і Богдана Шуста, а також обведення Владислава Кулача.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24