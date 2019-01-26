Гол українця Петряка врятував клуб Сергія Реброва від поразки у товариському матчі: відео

Український півзахисник "Ференцвароша" Іван Петряк відзначився забитим м'ячем у контрольному матчі проти румунської "Університаті".

Українець вийшов у стартовому складі команди і на 77-й хвилині матчу зрівняв рахунок, прицільним ударом метрів з 13.

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"Ферценварош", який очолює Сергій Ребров, розпочав тренувальний збір 10 січня і з того часу встиг провести п’ять контрольних поєдинків.

У всіх узяв участь півзахисник збірної України Іван Петряк. Здебільшого головний тренер угорського клубу практикував гру двома складами по тайму. На рахунку нашого футболіста два забиті м’ячі: у спарингу зі швейцарським "Сьйоном" та в матчі з румунською "Університатею".

Загалом у сезоні-2018/2019 Іван Петряк провів у складі "біло-зелених" 21 матч, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

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