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      Гол українця Романа Безуса вивів "Гент" у фінал Кубка Бельгії: відео

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      Роман Безус святкує гол у ворота "Остенде" у півфіналі Кубка Бельгії
      Роман Безус святкує гол у ворота "Остенде" у півфіналі Кубка Бельгії / twitter KAA Gent

      У матчі-відповіді півфіналу Кубка Бельгії український півзахисник Роман Безус забив гол, який дозволив "Генту" вийти у фінал турніру.

      Перший матч між "Гентом" та "Остенде" закінчився з рахунком 2:2. На матч-відповідь за "Гент" вийшли одразу три українці у стартовому складі – захисник Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус та нападник Роман Яремчук. При цьому що Безус лише нещодавно приєднався до команди.

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      Та гра для "Гента" не завадилася. Вже на 31-ій хвилині команда поступалася 2:0. Невдовзі головний тренер вирішив замінити Пластуна ще у першому таймі.

      Врятувався "Гент" від поразки лише наприкінці матчу. Спочатку на 84-ій хвилині Серлот скоротив відставання. І вже коли йшов доданий до матчу час, Безус зрівняв рахунок у цьому матчі. Півзахисник вдало зіграв на добиванні після подачі з кутового.

      2:2, тож на команди очікували два екстра-тайми. Забити там не вдалося. І все вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Після п’яти ударів рахунок був рівним. Однак шостий удар за "Остенде" Вандердріссхе не реалізував. Настала черга бити Безусу. І українець не схибив.

      Огляд матчу Остенде – Гент

      У фіналі Кубка Бельгії "Гент" зіграє з "Мелехеном".

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      Теги: Спорт Футбол Бельгія
      Джерело: 24 Канал
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