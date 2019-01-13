Гол Зозулі врятував "Альбасете" від поразки у іспанському чемпіонаті: відео

Український нападник Роман Зозуля забив п’ятий гол за "Альбасете" у Сегунді. Тим самим нападник врятував свою команду від домашньої поразки у матчі проти "Спортінга".

Альбасете – Спортінг 1:1

Голи: Зозуля, 86 – Джурджевіч, 24

Відзначився українець вже наприкінці матчу, головою замкнувши навіс зі штрафного. Є підозра, що гравець у цьому моменті перебував у офсайді. Однак арбітр зарахував взяття воріт.

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Варто зазначити, що Зозуля міг відкрити рахунок ще на початку матчу, але схибив, коли пробивав головою. Після цього нападника двічі збивали у штрафному майданчику, але арбітр жодного разу так і не зафіксував порушення правил проти футболіста.

Відеоогляд матчу "Альбасете" – "Спортінг"

Після цього матчу "Альбасете" продовжив свою серію без поразок до 12 матчів. Команда йде на другому місці у Сегунді, але дає право наступного сезону виступати у Прімері – вищому дивізіоні Іспанії.

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