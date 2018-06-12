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Гола Міддлтон та гаряча Маркл: суд розгляне питання щодо публікації пікантних фото герцогинь

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Провокативні фото Меган Маркл
Провокативні фото Меган Маркл / dailymail.co.uk

У Франції служителі Феміди розглянуть апеляцію журналістів, які повинні сплатити чималий штраф за публікації пікантних фото герцогинь Кейт Міддлтон та Меган Маркл. ЗМІ зазначають, що представниці королівської родини добровільно оголялись, тому папараці не порушили їхніх прав.

Про це повідомляє The Daily Mail

Версальський апеляційний суд розгляне досить пікантну справу. Представники журналу Closer, які у 2017 році повинні були сплатити принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон штраф у розмірі понад 100 тисяч євро, звернулись до служителів Феміди з проханням переглянути попереднє рішення. 

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Суворий вирок спричинила публікація спільних фото герцогів Кембриджських, які насолоджувались відпочинком в прованському Любероні. На знімках Кейт Міддлтон топлес намащує сонцезахисним кремом свого чоловіка. При цьому жінка перебувала на території готелю, а не в своєму номері. 


Пікантні фото герцогів Кембриджських

Юристи видання зазначили, що це "лицемірство" – вимагати у ЗМІ чималу суму за такі "голі" знімки, адже мережа рясніє пікантними світлинами представників королівської родини. За словами правозахисників, Вільям та Кейт можуть вимагати покарання за порушення приватності, а це всього лише штраф у розмірі 110 євро. 

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В якості аргументу журналісти привели факти оголення герцогині Сассекської Меган Маркл, яка під час своєї акторської кар'єри не відмовлялась від пікантних зйомок та демонструвала своє тіло у відвертих сценах. 


Меган Маркл: пікантне фото


Меган Маркл

Відомо, що Версальський апеляційний суд розгляне справу 13 червня. Юристи стверджують, що через пікантне минуле Меган Маркл їхні шанси на перемогу в судовому процесі збільшуються. 

Дивіться звабливе відео за участю Меган Маркл:

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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