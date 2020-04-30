Гола жінка ходила Харковом з відрізаною головою 13-річної доньки: з’явилися перші кадри з суду

У Харкові розпочався суд над жінкою, яку затримали 30 квітня. Під час затримання поліцейські виявили в неї в руках ніж і пакет, в якому була голова 13-річної дівчинки – її доньки.

У мережі вже опублікували перші відео з суду над зловмисницею. Судячи з кадрів, спершу підозрювана була злегка прикрита накидкою, передає 24 канал.

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Також можна почути коментарі жінки. Але вони не викликають сумнів в адекватності людини. Крім того, стан підозрюваної свідчить, що їй треба зробити експертизу на осудність.

Поза камерою знайома жінки розповіла, що у неї не все нормально було з психікою, вона була нібито екстрасенсом і проводила обряди, пише видання "Редпост".

Щодо жінки правоохоронці відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство". Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного. Але навіть якщо суд обере їй міру запобіжного заходу, виникнуть питання про підсудність підозрюваної у вбивстві власної дочки.

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