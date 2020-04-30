Гола жінка ходила Харковом з відрізаною головою 13-річної доньки: з’явилися перші кадри з суду
У Харкові розпочався суд над жінкою, яку затримали 30 квітня. Під час затримання поліцейські виявили в неї в руках ніж і пакет, в якому була голова 13-річної дівчинки – її доньки.
У мережі вже опублікували перші відео з суду над зловмисницею. Судячи з кадрів, спершу підозрювана була злегка прикрита накидкою, передає 24 канал.
До теми У Харкові затримали голу жінку з відрізаною головою 13-річної доньки: поліція відкрила справу
Також можна почути коментарі жінки. Але вони не викликають сумнів в адекватності людини. Крім того, стан підозрюваної свідчить, що їй треба зробити експертизу на осудність.
Поза камерою знайома жінки розповіла, що у неї не все нормально було з психікою, вона була нібито екстрасенсом і проводила обряди, пише видання "Редпост".
Щодо жінки правоохоронці відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство". Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного. Але навіть якщо суд обере їй міру запобіжного заходу, виникнуть питання про підсудність підозрюваної у вбивстві власної дочки.
Ще один гучний інцидент Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: підозрюваним лише 18 і 19 років
Коротко про жінку та її вбиту доньку
- Затримана правоохоронцями жінка – 38-річна Т.
- Вона разом із донькою і братом жила у селі Подвірки.
- Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло 13-річної племінниці.
- На місце події одразу виїхали правоохоронці.
- У момент затримання жінка була тверезою. Окрім того, вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
- Сусіди в селі відкликаються про 38-річну жінку добре, називають адекватною.