18:47
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Golden Boy 2018: названо 5 претендентів на престижну футбольну нагороду

      68 Читать новость на русском
      Патрік Кутроне серед претендентів на Golden Boy
      Патрік Кутроне серед претендентів на Golden Boy / acmilan.com

      Визначилися п'ять фіналістів, які претендуватимуть на нагороду Golden Boy 2018 року. Найкращого молодого гравця (до 21 року) буде названо 17 грудня.

      На нагороду претендують Маттейс де Лігт (Нідерланди, "Аякс"), Джастін Клюйверт (Нідерланди, "Рома"), Патрік Кутроне (Італія, "Мілан"), Трент Александер-Арнольд (Англія, "Ліверпуль") та Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал"). Про це йдеться на сайті видання Tuttosport, яке й стало засновником нагороди.

      Читайте також: Роналду вперше за 10 років пропустить церемонію вручення "Золотого м'яча"

      Варто нагадати, що у 2017 році нагороду Golden Boy отримав Кіліан Мбаппе. До цього найкращими молодими футболістами визнавалися Рафаель ван дер Варт, (2003) Вейн Руні (2004), Ліонель Мессі (2005), Сеск Фабрегас (2006), Серхіо Агуеро (2007), Андерсон (2008), Алешандре Пато (2009), Маріо Балотеллі (2010), Маріо Гьотце (2011), Іско (2012), Поль Погба (2013), Рахім Стерлінг (2014), Антоні Марсіяль (2015) та Ренату Санчеш (2016).

      Переможець буде названий на урочистому вечорі в туринському Mole Antonelliana 17 грудня.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Теніс: Федерер виграв обидва матчі в Гранольєрса з однаковим рахунком
       27 лютого 2013 , 20:00
      Дайджест: Касільяс в основі, Жадсон передає привіт, Жиру в лазареті
       16 вересня 2013 , 15:33
      Без Кравченка зіграли краще. "Говерла" - "Дніпро" - 0:2
       24 квітня 2014 , 20:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук