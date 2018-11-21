Golden Boy 2018: названо 5 претендентів на престижну футбольну нагороду

Визначилися п'ять фіналістів, які претендуватимуть на нагороду Golden Boy 2018 року. Найкращого молодого гравця (до 21 року) буде названо 17 грудня.

На нагороду претендують Маттейс де Лігт (Нідерланди, "Аякс"), Джастін Клюйверт (Нідерланди, "Рома"), Патрік Кутроне (Італія, "Мілан"), Трент Александер-Арнольд (Англія, "Ліверпуль") та Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал"). Про це йдеться на сайті видання Tuttosport, яке й стало засновником нагороди.

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Варто нагадати, що у 2017 році нагороду Golden Boy отримав Кіліан Мбаппе. До цього найкращими молодими футболістами визнавалися Рафаель ван дер Варт, (2003) Вейн Руні (2004), Ліонель Мессі (2005), Сеск Фабрегас (2006), Серхіо Агуеро (2007), Андерсон (2008), Алешандре Пато (2009), Маріо Балотеллі (2010), Маріо Гьотце (2011), Іско (2012), Поль Погба (2013), Рахім Стерлінг (2014), Антоні Марсіяль (2015) та Ренату Санчеш (2016).

Переможець буде названий на урочистому вечорі в туринському Mole Antonelliana 17 грудня.