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"Голден Стейт" перервав рекордну переможну серію, поступившись вдома "Х'юстону"

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"Х'юстон" зрівняв рахунок у фінальній серії

У попередній грі між "Голден Стейт" (Golden State Warriors) та "Х'юстоном" (Houston Rockets) в Окленді, чинний чемпіон НБА встановив новий рекорд за кількістю домашній перемог у плей-оф поспіль – 15 матчів. У наступній грі "Голден Стейт" програв.

Четвертий матч між командами у фіналі Західної конференції нагадував гойдалки. Перша чверть закінчилася за переваги господарів +9. При цьому на старті "Ворріорз" здійснили ривок 12:0.

Однак цю різницю "Рокетс" вдалося не просто нівелювати у другій чверті, а піти на велику перерву з відривом у +7, набравши за чверть 34 очки.

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Ті ж 34 очки "Голден Стейт" набрав у третій чверті. Відтак перед заключним відрізком гри вони вели з двозначним відривом +10.

Однак, набравши на старті останньої дванадцятихвилинки ще два очки, початок четвертої чверті вони програли 2:12. "Х’юстону" вдалося перехилити шальки терезів на свою користь, всередині чверті вийшовши вперед. При цьому відрив був незначний. Та їм вдалося втримати перевагу. У підсумку 92:95 і рахунок у серії став рівним.

"Голден Стейт" перериває свою рекордну домашню серію перемог на позначці 15 матчів. До цього рекорд належав "Чикаго Буллс" у сезоні 1990-1991, коли вони стали чемпіонами НБА.

Тепер серія переїжджає до Х’юстона. Шоста гра знову пройде на паркеті "Голден Стейт".

Голден Стейт — Х’юстон 92:95 (28:19, 18:34, 34:17, 12:25)

Рахунок у серії 2:2

 

Теги: Баскетбол NBA Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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