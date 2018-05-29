"Голден Стейт" став другим фіналістом НБА
У США визначився фіналіст Західної конференції – ним став "Голден Стейт" (Golden State), якому вдалося здолати "Х’юстон" (Houston Rockets),
"Голден Стейт"– "Х’юстон" 101:92 (24:19, 30:24, 15:33, 23:25)
Відео гри "Голден Стейт"– "Х’юстон":
Першого фіналіста НБА напередодні визначали у матчі Східної конференції між "Бостон Селтіком" (Boston Celtics) та "Клівленд Кавальєрс" (Cleveland Cavaliers). У фінал вийшов "Клівленд". Перший матч фіналу відбудеться – вже у четвер, 31 травня.
У грі 29 травня гравець "Голден Стейт" Стефен Каррі був особливо активним. Він допоміг команді відіграти відставання в 15 очок.
Джерело: 24 Канал
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