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      "Голден Стейт" встановив два нових рекорди НБА за одну чверть: відео

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      ГСВ встановив новий рекорд НБА
      ГСВ встановив новий рекорд НБА

      "Голден Стейт Ворріорс" продовжує бити рекорди в НБА. Цього разу – щодо кількості очок, набраних за першу чверть. А також щодо влучних трьохочкових.

      У матчі проти "Денвер Наггетс" команда набрала 51 очко за перші 12 хвилин.

      Читайте також: У США підірвали арену, де виступала команда НБА: відео

      Попереднє найвище досягнення в 50 очок в стартовому періоді було встановлено "Сіракьюз Нешнлс" в сезоні 1962-1963. Згодом це досягнення повторяли "Бостон Селтікс" та "Юта Джаз" в сезоні 1981-1982, "Мілуокі Бакс" в сезоні 1989-1990 та "Фінікс Санс" в сезоні 1990-1991.

      При цьому рекорд щодо набраних очок за одну чверть належить "Баффало Брейвс". У сезоні 1972-1973 у четвертій чверті вони набрали 58 очок.

      Читайте також: "Х’юстон" встановив новий рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових кидків за матч: відео

      Також у цьому матчі проти "Денвера" "Голден Стейт" встановив ще один рекорд, реалізувавши 10 трьохочкових кидків за першу чверть.

      До слова, перед тим гравець "Голден Стейт" Клей Томпсон встановив рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових за матч.

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      Теги: Спорт Баскетбол NBA Рекорди
      Джерело: 24 Канал
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