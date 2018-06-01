"Голден Стейт" здобув перемогу в першому матчі фіналу НБА у "Клівленда"

У ніч на п’ятницю, 1 травня, у Національній баскетбольній асоціації відбувся перший матч фінальної серії сезону 2017-2018, в якому баскетболісти "Голден Стейт Ворріорз" в додатковому часі переграли "Клівленд Кавальєрс".

Гра завершилася з рахунком 124:114, як повідомляє офіційний сайт ліги.

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Леброн Джеймс спробував самотужки привезти "Клівленд" до перемоги у стартовому матчі фінальної серії НБА. Однак 51 очка короля, що є його новим персональним рекордом у плей-офф, виявилось недостатньо.

Крім Джеймса в цій грі відзначився Кевін Лав – 21 очко, а на рахунку інших гравців "Кавальєрс" 10 (Джей-Ар Сміт) балів і менше.

У "Голден Стейт" у першому матчі фіналу не було яскраво вираженого лідера, але відзначилася рівною і результативною грою традиційна четвірка – Стафен Каррі (29), Кевін Дюрант (26), Клей Томпсон (24) і Драймонд Грін (13).

Другий матч серії відбудеться знову в Окленді в ніч на понеділок, 4 червня.