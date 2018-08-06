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Голи Селезньова допомогли "Акхісару" здобути Суперкубок Туреччини: відео

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Євген Селезньов
Євген Селезньов

Український форвард Євген Селезньов приніс перемогу "Акхісару" в поєдинку за Суперкубок Туреччини. Команда українця в серії пенальті обіграла "Галатасарай" (1:1, 5:4 по пенальті).

Селезньов зіграв головну роль в цьому тріумфі: його майстерний гол на 5-й хвилині дозволяв "Акхісару" вести в рахунку практично весь матч, однак швейцарець Ерен Дердійок на 79-й хвилині після швидкої атаки своєї команди відновив перевагу і перевів гру в екстра-тайм. За 30 додаткових хвилин команди не забивали.

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Українець і в серії одинадцятиметрових ударів виявився точним, забивши п'ятий пенальті. А ось Бафетімбі Гоміс, який пробивав з точки після нього, промазав, в результаті чого саме удар Євгена виявився вирішальним.

Після матчу Євген Селезньов отримав приз кращого гравця матчу з рук президента Федерації футболу Туреччини Йилдирима Демірорена.

Нагадаємо, Євген Селезньов виступає за "Акхісар Беледієспор" з зими 2018 року. До цього українець рік грав за "Карабюкспор". В Україні виступав за "Шахтар" і "Дніпро". За збірну України зіграв 57 матчів і забив 11 голів.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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