Голі спортсмени взяли участь у сексуальній фотосесії: 18+

Відомий британський фотограф Марк Руддік створив пікантну фотосесію в рамках проекту Athletic Implied Nudes. Відверті фото не тільки заворожують красою, але й мають наукову ціль – дослідити людські м'язи на силу та гнучкість.

Фотограф зізнався, що майстерність спортсменів і танцюристів його завжди захоплювала. Можливості людського тіла, грація та гнучкість – це те, що Марк Руддік хоче показати всьому світу. Варто зазначити, що це йому успішно вдається.

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Для нової фотосесії автор пікантних знімків обрав чисті фони, важке освітлення та чорно-білі тони. Таким чином Марк Руддік зробив все, щоб саме оголене тіло привертало увагу глядачів, а не лишні предмети в кадрі чи непотрібний фон.

Починаючи зі змішаних бойових мистецтв та боксу, я розробив свою техніку, щоб робити якісні знімки при високій швидкості перед об'єктивом. Так я розвивав здатність "заморозити" людей на піку їх руху,

– поділився Марк Руддік.

Фотограф не поспішав над створенням особливого проекту. Серію знімків Athletic Implied Nudes він робив упродовж кількох років. За цей час перед камерою Марка Руддіка позували спортсмени з Канади, США, Великобританії.