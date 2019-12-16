Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
Правила дорожнього руху – річ, насправді, вкрай серйозна. Їх слід знати та виконувати, аби не сталося біди.
Цього, загалом, не стануть заперечувати навіть затяті порушники ПДР – навіть вони, бодай і не зізнаються, але в глибині душі розуміють, що правила ці написані не просто так і що вони покликані забезпечити безпеку як водіям і пасажирам, так і пішоходам. Але, разом із тим, у світі існують деякі дорожні правила, над якими ну просто дуже кортить посміятися. Незрозуміло, звідки вони взялися, хто їх вигадав і нащо вони існують. Добірку таких дивних правил з різних країн світу ми пропонуємо вашій увазі.
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Правило 1:
У Франції заборонено використовувати або навіть мати мобільні додатки, які попереджають водіїв про наявність на тій чи іншій ділянці дороги поліцейських фотокамер. Якщо у водія знайдуть такий додаток – він може заплатити за це до 1500 євро штрафу.
Правило 2:
Телефонувати в авто? В Іспанії – можна. Але: дозволено мати лише один пристрій голосового зв'язку на автівку, причому навушники та хед-сети заборонені.
Правило 3:
Very british: у Великій Британії водій має право... помочитися на задні колеса своєї власної автівки, якщо він при цьому торкається її рукою.
Правило 4:
У Данії дуже серйозно ставляться до перевірки автівки перед виїздом на дорогу. Окрім усього іншого, правила зобов'язують водія перевірити чи не вмостився хто-небудь спати під авто.
Правило 5:
В Норвегії законодавці вирішили, що паління в автівці – це фе. Не можна цмулити ні сигарети, ні сигари з люльками в салоні... але лише в межах міст та селищ. Виїхав за межі населеного пункту – хоч засмалися!
Правило 6:
Швеція – величенька країна, але проблеми з паркуванням, здається, є навіть там. Принаймні, в Швеції заборонено паркувати автівку в громадських місцях довше, ніж п'ять діб поспіль.
Правило 7:
Правильне та повне страхування – наше все! В Ісландії всі автівки, навіть ті, які були орендовані на короткий час, мають бути застраховані проти сильного вітру та вулканічного попелу.
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Правило 8:
І знову – про шкідливість тютюну. Греки – великі прихильники цигарок, але не в тому випадку, якщо в салоні автівки перебувають діти до 12 років. Везеш дітей – викинь цигарку до біса – так каже закон!
Правило 9:
На угорських автобанах кожна автівка повинна мати на вітровому склі наліпку про сплату "подорожнього збору". І боронь Боже, якщо на ній якось не так будуть написані номери. Дорого обійдеться.
Правило 10:
Більшість водіїв інстинктивно наліплюють портативні навігатори в центр вітрового скла. Дуже зручно, але лише в тому випадку, якщо ви не перебуваєте в Словаччині. В цій країні навігатора можна ліпити лише в одному місці – зліва внизу.
Правило 11:
Світлофор перемикається з червоного на жовтий – а ну, мерщій тисни на газ, аби на зелений одразу й рушити. В Словенії це – порушення. В цій країні жовтий колір означає – стій та ані руш! А хто надто поспішає – платить штраф.
Правило 12:
Автівка – це вам не безкоштовний готель, навіть своя власна! Так вважають в Хорватії, де діє заборона ночівлі в автівках, які припарковані на вулиці або на відкритих стоянках. Молоді пари дуже невдоволені.
Правило 13:
В Боснії заборонено особам, молодшим за 24 роки, їздити в авто вночі, між 23 годинами ночі та 5 годинами ранку. Таким чином боснійська влада намагається боротися з п'яними компаніями, які гасають нічними дорогами. Буцімто п'є за кермом лише молодь!
Правило 14:
Хто хоче подорожувати автівкою по Туреччині – має на кордоні пройти процедуру дезинфікації дна, причому заплатити за неї зі своєї кишені. Бо нема чого до Туреччини всяку заразу возити...
Правило 15:
Don't drink and drive. В Італії це правило є особливо жорстким: якщо у водія в крові виявилося більш, ніж 1,5 проміле алкоголю – його автівку можуть просто конфіскувати та продати.
Правило 16:
Швейцарці вважаються в Європі, скоріш, спокійними та неквапними водіями. "Який швейцарець полюбляє швидку їзду?" – ніякий. Особливо – в межах населених пунктів. Хто, перебуваючи в місті чи селищі, їхатиме швидше, ніж 100 км на годину – того кинуть на рік до буцегарні. Все.
Правило 17:
Австрійці теж є дуже чутливими до перевищення швидкості. Тут у поліцейських є право визначати в "повільних" місцях перевищення швидкості за 30 км/год без приладу, просто подивившись на авто порушника "орлиним оком".
Правило 18:
Правильна, законослухняна та розмірена Німеччина. Гадаєте, тут не може бути нічого дивного в правилах? Помиляєтесь. У ФРН існує просто чудове правило, яке не забороняє, а, навпаки, чорним по білому дозволяє вести автівку абсолютно голим людям. Єдине що – можна сидіти за кермом голяком, але обов'язково треба взутися. Босих водіїв тут штрафують.
А тепер – щасливої дороги в великий світ, любі водії та пасажири!
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