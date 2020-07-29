У Києві повністю оголений чоловік пройшовся вулицею, перегородивши рух машин. Водій однієї з автівок зупинив його ударом.

Відео, де чоловік без одягу розгулює по вулиці, опублікував телеграм-канал Київ оперативний.

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"Якийсь нахабний нудист вийшов на дорогу і перекрив рух автомобілів. Довго це нахабство терпіти не довелося – водій Renault впорався на відмінно", – йдеться у підписі до відео.

На відео видно, як голий чоловік спокійно ходить по дорозі між проїжджаючими автомобілями та маршрутками. Згодом перед ним зупинився водій білого Renault. Водій іномарки підійшов до оголеного чоловіка і вдарив його. Останній від потужного удару впав на дорогу.

Відео з голим чоловіком на дорозі у Києві (18+)