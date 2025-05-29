Налякав перехожих і пошкодив авто: у Польщі голий українець вистрибнув з вікна

У польському місті Пясечно оголений чоловік, ймовірно, громадянин України, вистрибнув з балкона третього поверху, після чого почав лякати перехожих і стрибнув на капот автомобіля. Поліція затримала порушника.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Miejski Reporter.

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Що відомо про інцидент

У понеділок, 26 травня, в польському місті Пясечно стався незвичайний інцидент за участю оголеного чоловіка. Очевидці повідомили, що чоловік, громадянин України, поводився неадекватно, кричав на перехожих, у тому числі на дітей, а потім стрибнув на капот проїжджаючого автомобіля марки Audi, яким керувала жінка. Перед цим він стрибнув з балкона на 3 поверсі на огорожу.

Правоохоронці, які прибули на місце події, наказали оголеному чоловікові злізти з автомобіля, однак той ігнорував вимоги. Через його неадекватну поведінку поліція була змушена застосувати засоби примусу. Після затримання чоловіка передали медикам і доставили до лікарні. Наразі він перебуває під контролем поліції.

Оголеного чоловіка у Польщі затримала поліція / Фото Miejski Reporter

Унаслідок інциденту було пошкоджено капот автівки. Водійка, автомобіль якої постраждав, подала заяву про цей випадок та дала свідчення поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи перебував затриманий під впливом алкоголю або наркотиків.

Нагадаємо, наприкінці березня українець у Польщі підпалив свого роботодавця після сварки. На щастя, йому вдалося вижити, однак він отримав опіки.