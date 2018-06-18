Голий скандал у Івано-Франківську: президент Porto Franko дав коментар

Президент фестивалю Porto Franko Роман Григорів вважає, що насправді слід було всім робити акцент на іншому, а не голому виступі гурту "Хамерман знищує віруси". Хоча, за іншого боку, як зауважив він, одним із завдань цьогорічного Porto Franko було викликати певні емоції, і зараз якраз триває контакт і діалог, в тому числі без участі організаторів.

Таку заяву він зробив у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"Цьогорічний фестиваль було присвячено не сучасному, а актуальному мистецтву, а завдання останнього – це діалог і, можливо, якісь протиріччя. Актуальне мистецтво завжди викликає якісь певні емоції – це його основне завдання. Думаю, що зараз якраз і відбуваються основний контакт і діалог, у тому числі і без нашої волі", – зазначив він.

За словами організатора заходу, він є незадоволеним резонансом, який викликав виступ гурту "Хамерман знищує віруси".

Для нас був неприємним такий сюрприз, що закцентували не на тому, на чому ми хотіли. Ми хотіли зробити жирний фестиваль всеукраїнського масштабу, і ми його зробили. У нас була нескінченна кількість крутих акцій і хороших артистів. А ось акценти… на які уже є,

– додав Григорів.

Нагадаємо, під час цьогорічного Porto Franko стався скандал. Так, після виступу гурту "Хамерман знищує віруси", які вийшли на сцену майже оголеними, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити одну з локацій фестивалю.