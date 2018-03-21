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Голлівудська акторка Мілла Йовович похизувалась знімками без макіяжу

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Мілла Йовович показала знімки без макіяжу
Мілла Йовович показала знімки без макіяжу / Фото із соцмереж

Американська акторка та модель Мілла Йовович, яка має українське походження, належить до категорії зірок, які не соромляться демонструвати свою природну красу. Відтак на Instagram-сторінці знаменитість опублікувала фото без макіяжу.

Багато знаменитостей соромляться показувати своє обличчя на фото без ретельного редагування знімку. Для того, щоб показати ідеальну шкіру акторки та співачки накладають чималий шар косметики. Однак у Голлівуді є ряд зірок, які пропагують природну красу, публікуючи свої світлини без ретуші. До таких знаменитостей належить акторка Мілла Йовович.

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На сторінці в Instagram американської зірки з'явились фото без будь-якого макіяжу. Акторка навіть показала, як вона виглядає зранку та після душу. Окрім цього, Мілла Йовович показала своє хобі – садівництво. Голлівудська знаменитість, не соромлячись, показала не ідеальний манікюр та шкіру.


Мілла Йовович займається садівництвом: фотофакт

За словами прихильників, Мілла Йовович завжди розкішно виглядає. Дехто з американців зазначив, що з макіяжем вона навіть здається старшою, відтак люди порадили акторці завжди демонструвати природну красу.


Мілла Йовович без макіяжу


Акторка Мілла Йовович зачарувала природною красою

Акторка Мілла Йовович не посоромилась показати не ідеальний манікюр

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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