Голлівудська акторка похвалилася фото з України
Голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко поділилася в мережі фотографіями, зробленими в Україні.
На знімках, які вона розмістила в Instagram, Ольга їсть черешню прямо з дерева. Судячи з усього, фото були зроблені в Бердянську.
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Ольга Куриленко
"Спогади з мого рідного міста", – підписала кадри зірка.
Користувачі мережі з України відреагували на фото: "Рідні місця, завжди приємно відвідати", "Бердянськ?) Здорово !!", "Черешня", "В Бердянську, на дачі", "Хороші спогади".
Хто така Ольга Куриленко? Акторка українського походження, яка народилася в Бердянську Запорізької області. У 16 років Ольга переїхала працювати в Париж і пізніше підписала контракт з агентством Madison. У 18-річному віці вона з'явилася на обкладинці таких відомих глянців, як Glamour, ELLE, Marie Claire і Vogue. Куриленко здобула популярність як актриса після виходу фільму "Париж, я люблю тебе" (2006), зігравши в парі з Елайджей Вудом. У січні 2008 року була обрана на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі серіалу про агента 007.