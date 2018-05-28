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Голлівудська акторка похвалилася фото з України

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Ольга Куриленко виклала фото з України
Ольга Куриленко виклала фото з України / Instagram

Голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко поділилася в мережі фотографіями, зробленими в Україні.

На знімках, які вона розмістила в Instagram, Ольга їсть черешню прямо з дерева. Судячи з усього, фото були зроблені в Бердянську.

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Ольга Куриленко

"Спогади з мого рідного міста", – підписала кадри зірка.

 

 

Memories from my hometown.

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

 

Користувачі мережі з України відреагували на фото: "Рідні місця, завжди приємно відвідати", "Бердянськ?) Здорово !!", "Черешня", "В Бердянську, на дачі", "Хороші спогади".

Хто така Ольга Куриленко? Акторка українського походження, яка народилася в Бердянську Запорізької області. У 16 років Ольга переїхала працювати в Париж і пізніше підписала контракт з агентством Madison. У 18-річному віці вона з'явилася на обкладинці таких відомих глянців, як Glamour, ELLE, Marie Claire і Vogue. Куриленко здобула популярність як актриса після виходу фільму "Париж, я люблю тебе" (2006), зігравши в парі з Елайджей Вудом. У січні 2008 року була обрана на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі серіалу про агента 007.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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