Голлівудська актриса родом з України оголилася заради спокусливого фото (18+)
Відома голлівудська модель і актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Відповідне фото акторка опублікувала у своєму Instagram.
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На фотографії вона позує абсолютно оголеною.
"Чарівні спогади з "Чарівного міста". Одна з моїх улюблених картин, знятих дивовижним Грегом Вільямсом", – підписала фото Куриленко.
Зазначимо, "Чарівне місто" – це американська телевізійна драма, яка вийшла у 2012 році. У ній актриса зіграла дружину головного героя.
Джерело: 24 Канал
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