Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко кардинально змінила імідж: фото
Французька кіноактриса Ольга Куриленко українського походження завжди підкорювала шанувальників образом спокусливої шатенки. Однак дівчина приміряла новий для себе образ – Куриленко стала блондинкою.
Знімок з новим кольором волосся Куриленко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Ольга Куриленко позує з режисером фільму "Людина, яка убила Дон Кіхота". У новій стрічці вона грає одну з головних ролей, для якої погодилася на радикальну зміну кольору волосся.
Ольга Куриленко / Instagram
Джерело: 24 Канал
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