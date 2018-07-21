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Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко кардинально змінила імідж: фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Фото з відкритих джерел

Французька кіноактриса Ольга Куриленко українського походження завжди підкорювала шанувальників образом спокусливої шатенки. Однак дівчина приміряла новий для себе образ – Куриленко стала блондинкою.

Знімок з новим кольором волосся Куриленко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Ольга Куриленко позує з режисером фільму "Людина, яка убила Дон Кіхота". У новій стрічці вона грає одну з головних ролей, для якої погодилася на радикальну зміну кольору волосся.

ольга куриленко
Ольга Куриленко / Instagram

 

Теги: LifeStyle Кіно Мода
Джерело: 24 Канал
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