Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко кардинально змінила імідж: фото

Французька кіноактриса Ольга Куриленко українського походження завжди підкорювала шанувальників образом спокусливої шатенки. Однак дівчина приміряла новий для себе образ – Куриленко стала блондинкою.

Знімок з новим кольором волосся Куриленко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Ольга Куриленко позує з режисером фільму "Людина, яка убила Дон Кіхота". У новій стрічці вона грає одну з головних ролей, для якої погодилася на радикальну зміну кольору волосся.



Ольга Куриленко / Instagram

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 16 Лип 2018 р. о 9:37 PDT

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 9 Лип 2018 р. о 9:36 PDT