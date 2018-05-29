16:30
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Краса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон поділилась власним секретом краси

780 Читать новость на русском
Дженніфер Еністон розкрила свій секрет краси
Дженніфер Еністон розкрила свій секрет краси / Фото з відкритих джерел

49-річна американська актриса Дженніфер Еністон завжди вражає своє красою та відмінними стрункими формами. Зірка розповіла, що вона приймає один чудовий б’юті-засіб, який добре позначається на її зовнішньому вигляді.

Про це кіноактриса розповіла у виданні "Well and Good".

За словами Еністон, кожного ранку вона готує собі поживний смузі, у який додає пептид колагену, яким вона дуже задоволена.

Читайте також: Косметолог 44-річної Кейт Мосс поділилась секретом ідеальної шкіри моделі

Зазвичай на сніданок я випиваю шейк, який готую з чистого протеїну, бананів, заморожених вишень, стевії, міксу зелені, пудри маку і щіпки какао. Останнім часом додаю в шейк пептид колагену, і мені дуже подобається результат. Мої нігті стали міцнішими, а шкіра почала сяяти,
– зізналась Дженніфер.

Вона додала, що рідкий колаген або колаген в таблетках є цілком доступним кожній людині і його можна придбати на сайті iHerb, – вартість улюбленого продукту Еністон стартує від 15 доларів.

Однак не лише колаген додає її вигляду свіжості та бадьорості. Свої ранки актриса також часто починає зі склянки теплої води з лимоном, потім практикує трансцендентальну медитацію близько 10-20 хвилин, а поснідавши, 40 хвилин займається йогою, і завершує ранковий ритуал спортзалом.


49-річна Дженніфер Еністон

Теги: LifeStyle Голлівуд Краса Дженіфер Еністон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 159
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сьогодні, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3068
Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
сьогодні, 15:34 Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
2075
Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
сьогодні, 15:43 Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
849
На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
сьогодні, 14:01 На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
Яніна Ткачук 918
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук