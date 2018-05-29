Голлівудська зірка Дженніфер Еністон поділилась власним секретом краси

49-річна американська актриса Дженніфер Еністон завжди вражає своє красою та відмінними стрункими формами. Зірка розповіла, що вона приймає один чудовий б’юті-засіб, який добре позначається на її зовнішньому вигляді.

Про це кіноактриса розповіла у виданні "Well and Good".

За словами Еністон, кожного ранку вона готує собі поживний смузі, у який додає пептид колагену, яким вона дуже задоволена.

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Зазвичай на сніданок я випиваю шейк, який готую з чистого протеїну, бананів, заморожених вишень, стевії, міксу зелені, пудри маку і щіпки какао. Останнім часом додаю в шейк пептид колагену, і мені дуже подобається результат. Мої нігті стали міцнішими, а шкіра почала сяяти,

– зізналась Дженніфер.

Вона додала, що рідкий колаген або колаген в таблетках є цілком доступним кожній людині і його можна придбати на сайті iHerb, – вартість улюбленого продукту Еністон стартує від 15 доларів.

Однак не лише колаген додає її вигляду свіжості та бадьорості. Свої ранки актриса також часто починає зі склянки теплої води з лимоном, потім практикує трансцендентальну медитацію близько 10-20 хвилин, а поснідавши, 40 хвилин займається йогою, і завершує ранковий ритуал спортзалом.



49-річна Дженніфер Еністон