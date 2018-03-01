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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голлівудська зірка Холлі Беррі прийшла на оскарівську вечерю в платті української дизайнерки

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Холлі Беррі на вечері Icon Mann Pre-Oscar Dinner
Холлі Беррі на вечері Icon Mann Pre-Oscar Dinner

Напередодні в Беверлі-Хіллз відбулася щорічна, вже шоста за рахунком, передоскарівська вечеря Icon Mann Pre-Oscar Dinner, на якому блищали зірки першого ешелону. В рядах тих, хто прикував до себе погляди більшості гостей і папараці, була 51-річна Холлі Беррі.

Як пише ELLE, Холлі Беррі вибрала міні-плаття з відкритими плечима срібного кольору з чорною вставкою і сміливим декольте від української дизайнерки Олени Реви.

Холлі Беррі у платі української дизайнерки

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Ефектним акцентом стали витончені босоніжки на високих підборах в тон.

Фото у платті зірка виклала і у Instagram.

All about the ICON MANN....

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Теги: LifeStyle Мода Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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