Голлівудська зірка Холлі Беррі прийшла на оскарівську вечерю в платті української дизайнерки
Напередодні в Беверлі-Хіллз відбулася щорічна, вже шоста за рахунком, передоскарівська вечеря Icon Mann Pre-Oscar Dinner, на якому блищали зірки першого ешелону. В рядах тих, хто прикував до себе погляди більшості гостей і папараці, була 51-річна Холлі Беррі.
Як пише ELLE, Холлі Беррі вибрала міні-плаття з відкритими плечима срібного кольору з чорною вставкою і сміливим декольте від української дизайнерки Олени Реви.
Холлі Беррі у платі української дизайнерки
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Ефектним акцентом стали витончені босоніжки на високих підборах в тон.
Фото у платті зірка виклала і у Instagram.
Джерело: 24 Канал
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