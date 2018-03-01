Голлівудська зірка Холлі Беррі прийшла на оскарівську вечерю в платті української дизайнерки

Напередодні в Беверлі-Хіллз відбулася щорічна, вже шоста за рахунком, передоскарівська вечеря Icon Mann Pre-Oscar Dinner, на якому блищали зірки першого ешелону. В рядах тих, хто прикував до себе погляди більшості гостей і папараці, була 51-річна Холлі Беррі.