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Голлівудська зірка українського походження вразила сукнею в Каннах: фото

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Мілла Йовович на Каннському фестивалі-2018
Мілла Йовович на Каннському фестивалі-2018 / www.gettyimages.in

Американська актриса, яка є родом зі столиці України, Мілла Йовович вразила публіку та фанатів своїм образом на червоній доріжці Каннького фестивалю-2018 у Франції. Актриса відвідала прем'єру картини "Палаючий" південнокорейського режисера Лі Чхан Дона.

42-річна зірка з’явилась перед Палацом фестивалів і конгресів у ніжній сіро-фіолетовій сукню Prada з глибоким декольте, відкритою спиною і відвертим декольте. Сукню знаменитості прикрашали частинки штучного "битого скла".

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Образ актриси доповнили золотисті босоніжкі на шпильці, а також кольє-чокер. Волосся уродженки України було легко укладене, а макіяж зірці зробили з акцентом на малинові губи. Йовович виглядала дуже стильно та ефектно.


Мілла Йовович на Каннському фестивалі-2018

Хто така Мілла Йовович?

Мілла Йовович є відомою американською актрисою, моделлю та модельєром, яка у віці п'яти років з батьками емігрувала з України до Сакраменто, США. Модельну кар'єру жінка розпочала в 11 років, а дебют в кіно відбувся у 13 років. У її фільмографії нараховується більше 40 кінострічок. Мілла Йовович була тричі одруженою, наразі перебуває в офіційному шлюбі з режисером Полом Андресоном.

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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