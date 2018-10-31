Голлівудське розлучення: Дженна Д’юенн вимагає матеріальної підримки від Ченнінга Татума

Це не перший випадок, коли одна з найкрасивіших пар Голлівуду оголошує про розлучення. Цього разу популярні актори Ченніг Татум і Дженна Д’юенн заявили про "непримиренні протиріччя", які стали причиною розриву шлюбу.

Про це повідомляє портал TMZ.

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Раніше стало відомо, що Ченнінг і Дженна подали документи на розлучення. Подружжя і надалі разом виховувати спільну дочку, 5-річну Еверлі, і просять про спільну опіку. Зазначається, що дитина буде проводити однаковий час з батьком і матір'ю.

Зазначимо, що позов про розлучення Дженни з Чаннінгом був поданий адвокаткою Самантою Спектор, яка колись представляла інтереси Ембер Хьорд у скандальному розлученні з Джонні Деппом (акторка тоді відсудила у чоловіка 7 мільйонів доларів).

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Крім того, Д’юенн у позові розраховує на грошове утримання після розлучення. Найімовірніше, підставою до такого прохання стала різниця у доходах подружжя: за деякими даними, стан Ченнінга оцінюється в 50 мільйонів доларів, а Дженни – в 20 мільйонів доларів.



Ченнінг Татум і Дженна Д’юенн / Getty

Нагадаємо, що історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. А 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після дев’яти років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах.