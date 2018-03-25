Голлівудські зірки підтримали масові протести у США: яскраві фото

Популярні американські моделі, актори, зірки реаліті-шоу та співаки підтримали людей, які взяли участь у протестах March For Our Live, що в перекладі означає "Марш за наші життя". Поява зірок додала впевненості мітингувальників, які із задоволенням спілкувались з ними.

Як відомо, тисячі людей вийшли на вулиці США з вимогою посилити контроль за обігом зброї в країні. Причиною для цього стала одна з найкривавіших стрілянин у школі Флориди. Безжальний напад тоді забрав життя 17 людей, більшість з яких були підлітками.

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Щоб трагедія не повторювалась, американці інціювали масштабний протест, до якого приєднались люди в Лондоні, Женеві, Сіднеї, Токіо та Берліні. Понад 800 ацій відбулись тільки в США. На протести поряд зі звичайними американцями вийшли світові зірки, як актори Джордж Клуні з дружиною Амаль Аламуддін, Різ Візерспун, Лора Дерн, співаки Пол Маккартні, Ріта Ора, Майлі Сайрус та Селена Гомес, моделі Кендалл Дженнер та Гейлі Болвін. Окрім цього, десятки зірок підтримали протести дописами у соціальній мережі Instagram.

Ми – майбутнє. Ніхто не повинен помирати таким чином, тому прошу зупинити це зараз,

– написала Селена Гомес до фото з акцій протесту.

Співачки Ріта Ора та Майлі Сайрус навіть виступили з імпровізованим концертом перед учасниками акції. Також на сцену вийшла Аріана Гранде, після концерту якої в травні 2017 року стався кривавий теракт.

Селена Гомес

#marchforourlives #marchforourlives2018 Допис, поширений Feminist (@thatbocagoddess) 25 Бер 2018 р. о 7:11 PDT

Емі Шумер

Допис, поширений Kendall & Lily (@theeskimosisters) 24 Бер 2018 р. о 11:03 PDT

Аріана Гранде

Допис, поширений gracie♡ 3/14/17 (@moonliightbae__) 25 Бер 2018 р. о 7:11 PDT

Співачка Демі Ловато

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 24 Бер 2018 р. о 12:36 PDT

Майлі Сайрус

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 24 Бер 2018 р. о 8:28 PDT

Кендалл Дженнер та Гейлі Болвін

Пол Маккартні

Допис, поширений Mila Herrera Reyes (@mila_mclennon46) 25 Бер 2018 р. о 7:09 PDT

Кім Кардашян та Каньє Вест

Допис, поширений Meelah luxury (@meelah_luxury) 25 Бер 2018 р. о 6:55 PDT

Ріта Ора

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 24 Бер 2018 р. о 4:09 PDT

Джуліана Мур

Шер

Леді Гага