Голлівудські зірки підтримали масові протести у США: яскраві фото
Популярні американські моделі, актори, зірки реаліті-шоу та співаки підтримали людей, які взяли участь у протестах March For Our Live, що в перекладі означає "Марш за наші життя". Поява зірок додала впевненості мітингувальників, які із задоволенням спілкувались з ними.
Як відомо, тисячі людей вийшли на вулиці США з вимогою посилити контроль за обігом зброї в країні. Причиною для цього стала одна з найкривавіших стрілянин у школі Флориди. Безжальний напад тоді забрав життя 17 людей, більшість з яких були підлітками.
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Щоб трагедія не повторювалась, американці інціювали масштабний протест, до якого приєднались люди в Лондоні, Женеві, Сіднеї, Токіо та Берліні. Понад 800 ацій відбулись тільки в США. На протести поряд зі звичайними американцями вийшли світові зірки, як актори Джордж Клуні з дружиною Амаль Аламуддін, Різ Візерспун, Лора Дерн, співаки Пол Маккартні, Ріта Ора, Майлі Сайрус та Селена Гомес, моделі Кендалл Дженнер та Гейлі Болвін. Окрім цього, десятки зірок підтримали протести дописами у соціальній мережі Instagram.
Ми – майбутнє. Ніхто не повинен помирати таким чином, тому прошу зупинити це зараз,
– написала Селена Гомес до фото з акцій протесту.
Співачки Ріта Ора та Майлі Сайрус навіть виступили з імпровізованим концертом перед учасниками акції. Також на сцену вийшла Аріана Гранде, після концерту якої в травні 2017 року стався кривавий теракт.
Селена Гомес
Емі Шумер
Аріана Гранде
Співачка Демі Ловато
Майлі Сайрус
Кендалл Дженнер та Гейлі Болвін
Пол Маккартні
Кім Кардашян та Каньє Вест
Ріта Ора
Джуліана Мур
Шер
Леді Гага