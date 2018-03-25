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Голлівудські зірки підтримали масові протести у США: яскраві фото

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Знаменитості на March For Our Live
Знаменитості на March For Our Live / Фото із соцмереж

Популярні американські моделі, актори, зірки реаліті-шоу та співаки підтримали людей, які взяли участь у протестах March For Our Live, що в перекладі означає "Марш за наші життя". Поява зірок додала впевненості мітингувальників, які із задоволенням спілкувались з ними.

Як відомо, тисячі людей вийшли на вулиці США з вимогою посилити контроль за обігом зброї в країні. Причиною для цього стала одна з найкривавіших стрілянин у школі Флориди. Безжальний напад тоді забрав життя 17 людей, більшість з яких були підлітками.

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Щоб трагедія не повторювалась, американці інціювали масштабний протест, до якого приєднались люди в Лондоні, Женеві, Сіднеї, Токіо та Берліні. Понад 800 ацій відбулись тільки в США. На протести поряд зі звичайними американцями вийшли світові зірки, як актори Джордж Клуні з дружиною Амаль Аламуддін, Різ Візерспун, Лора Дерн, співаки Пол Маккартні, Ріта Ора, Майлі Сайрус та Селена Гомес, моделі Кендалл Дженнер та Гейлі Болвін. Окрім цього, десятки зірок підтримали протести дописами у соціальній мережі Instagram.

Ми – майбутнє. Ніхто не повинен помирати таким чином, тому прошу зупинити це зараз,
– написала Селена Гомес до фото з акцій протесту.

Співачки Ріта Ора та Майлі Сайрус навіть виступили з імпровізованим концертом перед учасниками акції. Також на сцену вийшла Аріана Гранде, після концерту якої в травні 2017 року стався кривавий теракт.

Селена Гомес

#marchforourlives #marchforourlives2018

Допис, поширений Feminist (@thatbocagoddess)

Емі Шумер

Аріана Гранде

Співачка Демі Ловато

Майлі Сайрус

Кендалл Дженнер та Гейлі Болвін

Пол Маккартні

Кім Кардашян та Каньє Вест

Ріта Ора

Джуліана Мур

Шер

Леді Гага

Теги: Новини США LifeStyle протести Музика Мода Голлівуд Кіно Селена Гомес Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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