Актори Голлівуду в силу певних життєвих обставин починають зловживати алкоголем, що переростає в алкоголізм, від якого вони потім страждають впродовж тривалого часу і не завжди виліковуються від згубної звички. Однак є актори, які назавжди покінчили з алкоголем.

Голлівудські зірки, яким вдалося вилікуватися від алкоголізму

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Мел Гібсон

Свого часу актор зізнався, що десять років боровся з алкоголізмом. Під впливом шкідливої ​​звички Мел потрапив в низку скандалів, за які йому соромно. Наприклад, свого часу, актор, накинувся з кулаками на офіцерів поліції, які зупинили його за водіння автомобіля в нетверезому вигляді, обсипав нецензурною лайкою кохану дівчину, зателефонувавши їй серед ночі.

Щоб вилікуватися від алкоголізму, Гібсон звернувся в центр лікування залежностей, де за допомогою спеціальної програми акторові вдалося побороти згубну звичку.

"Якби я не перестав пити, то просто не вижив би. Мені довелося вибирати: продовжувати пити і померти або кинути і жити далі – я вибрав друге", – зізнався актор.

Крістен Девіс

Акторка, яку глядачі знають як Шарлотту Йорк з серіалу "Секс і місто", страждала від алкоголізму з юності. За її словами, в цьому були винні її батьки, які виховували дочку в строгості, а вона хотіла розслабитися, і як засіб обрала алкоголь.

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"Алкоголь звільнив мене, я перестала бути замкнутою і соромливою. З такою ж метою я вибирала і акторську професію – хотіла мати можливість відчувати життя, і вільно висловлювати свої почуття", – зізнавалася Крістін в інтерв'ю

Щоб позбутися алкоголізму, акторка відвідувала групу анонімних алкоголіків і перестала приймати алкоголь за кілька років до зйомок в серіалі "Секс і місто".

Ентоні Хопкінс

Зірка фільму "Мовчання ягнят" почав зловживати алкоголем ще в юності, коли працював в лондонських театрах. Він боявся виходити на сцену, тому, щоб приглушити страх, почав випивати. Актор зрозумів, що ситуація зайшла занадто далеко, коли вранці після чергової вечірки він прокинувся не в своїй спальні, а в абсолютно незнайомому місці – як згодом виявилося, не тільки в іншому місті, але і в іншому штаті. Після цього актор Хопкінс записався в товариство анонімних алкоголіків, завдяки чому позбувся залежності і більше до неї не повертався.

Ліндсей Лохан

Вперше акторка почала випивати в сімнадцять років, за що була покарана своєю матір'ю: вона змусила її змивати з обличчя блювотину в калюжі. Після такого методу виховання акторка ще більше почала випивати і з тих пір зі змінним успіхом бореться зі згубною залежністю, сплачуючи за це серйозну ціну: Ліндсей віддала в спеціалізовані клініки багато своїх заощаджень, та витратила на реабілітацію дуже багато коштів. Дійшло до того, що медики надавали їй свої послуги безкоштовно, а люди, які на неї працювали, не отримували зарплату. Хоча акторка повністю ще не позбулася алкозалежності, вона є дуже близькою до мети.

Юен Макгрегор

Зірка фільму "На голці" не вживає алкоголю вже вісімнадцять років, але з жахом згадує часи, коли страждав від алкоголізму. За його словами, він пив не менше рок-зірок, а в стані алкогольного сп'яніння перетворювався на іншу людину.

"Я міг накоїти таких справ, що страшно навіть згадувати. На щастя, я зміг вийти сухим з ​​води, оскільки вчасно кинув пити", – згадує він.

Про те, як йому вдалося покінчити зі згубною звичкою, актор свого часу розповів в інтерв'ю. Макрегор зізнався, що спочатку він свідомо не хотів кидати пити, і його не бентежило навіть похмілля, під час якого він міг прокинутися в чужому домі, навіть не розуміючи при цьому, де перебуває.

Кинути пити Юен вирішив під час зйомок фільму "Мулен Руж", де його партнеркою була Ніколь Кідман. На майданчику треба було багато танцювати, але в якийсь момент Макгрегор зрозумів, що може не впоратися з фізичним навантаження, адже пристрасть до алкоголю забирало у нього дуже багато сил.

"Мої життєві ролі – батько, чоловік, актор і пияк – перестали один з одним поєднуватися, і з усього цього переліку я міг розлучитися тільки з останнім. З тих пір ні краплі в рот не беру", – згадує він,

Джеймі Лі Кертіс

Зірка фільму "Рибка по імені Ванда" почала зловживати алкоголем після пластичної операції. Через болі, які переслідували актрису, вона почала пити болезаспокійливі, а потім помітила: вони діють набагато краще, якщо запити їх алкоголем. На щастя, всерйоз захопитися алкоголем Джеймі не встигла – вона вчасно взялася за розум і впоралася зі своєю слабкістю.